سيسكو تدعم استثماراتها في السعودية وتجدد برنامجها لتسريع التحول الرقمي

بعد الحصول على ترخيص المقر الإقليمي من وزارة الاستثمار، تعلن شركة سيسكو تأسيس مكتب إقليمي جديد في الرياض لدعم عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيركز الالتزام المتجدد لبرنامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي في مرحلته الثالثة على الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وأجندة التحول الرقمي الوطنية.

قامت شركة سيسكو حتى الآن، بتدريب أكثر من 335,000 متعلم في المملكة من خلال أكاديمية سيسكو للشبكات.

تهدف مبادرات سيسكو الجديدة، إلى جانب مراكز البيانات التي أعلنت آخراً لخدمات الأمن السحابية ومنصة التعاون Webex، إلى دعم التحول الرقمي في المملكة.



أعلنت سيسكو خلال مشاركتها في مؤتمر LEAP 2024، عن إطلاق مبادرات إستراتيجية جديدة في المملكة العربية السعودية. وفقاً لترخيص المقر الإقليمي الذي منحته وزارة الاستثمار، كشفت الشركة عن تأسيس مكتب إقليمي جديد لها في الرياض وإطلاق مرحلة جديدة من برنامجها لتسريع التحول الرقمي، في خطوة تستند إلى حضورها الطويل الأمد في المملكة، وتأكيداً لالتزام الشركة تجاه عملائها وشركائها في المملكة.

وفي تعليق له، قال معالي المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: “إن التقنية عامل تمكين رئيسي في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتساهم استثمارات الشركات العالمية مثل شركة سيسكو بإثراء المشهد التقني في المملكة، فضلاً عن تحقيق النمو وتنويع الاقتصاد. كما أنها تساعد في تعزيز الموارد والخبرات والابتكارات اللازمة لإحراز المزيد من التقدم في المملكة، وذلك في سبيل الوصول إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، بما يؤكد مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للابتكار”.

وقد قال جاي ديدريش، نائب الرئيس الأول ومدير الابتكار العالمي في شركة سيسكو: “يعد برنامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي وأكاديمية سيسكو للشبكات من المنصات القوية التي تعزز الابتكار المشترك، وتطلق العنان للاستثمارات المشتركة، وتساهم بتدريب القوى العاملة القادرة لتجهيزها لسوق العمل المستقبلي. ومع دخولنا في المرحلة التالية من التزاماتنا تجاه المملكة العربية السعودية، فإننا نتطلع إلى استكمال مسيرتنا لتقديم خبراتنا ومواردنا وشبكتنا العالمية لمساعدة المملكة على التحول إلى اقتصاد رقمي قوي ومتنوع”.

هذا وكانت وزارة الاستثمار السعودية قد منحت شركة سيسكو في أغسطس 2023، ترخيصاً لتأسيس مقر إقليمي، وذلك لدعم عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف يؤدي تأسيس هذا المكتب الجديد إلى توسيع حضور سيسكو في المملكة، فضلاً عن أنه يعكس التزام الشركة بالمساهمة الفعالة في تسريع رحلة التحول الرقمي في السعودية. وكانت سيسكو منذ بدء أنشطتها في المملكة العربية السعودية في عام 1997، في طليعة الشركات التي تقدم الابتكار التكنولوجي للمملكة، إذ عملت بالتعاون مع عملائها وشركائها في تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية المهمة، كما قامت بالاستثمار بشكل كبير في تنمية المواهب المحلية.

من جانبها، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس لشركة سيسكو بالشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ورومانيا ورابطة الدول المستقلة: “تساهم استثمارات سيسكو المتواصلة في الاقتصاد الرقمي المتنامي في المملكة العربية السعودية بتحقيق اندماج سريع للتكنولوجيا في جميع القطاعات لدفع الابتكار وتعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي. ونحن متحمسون جداً لمواصلة دورنا المحوري في دعم رؤية المملكة الرامية إلى تسريع جهود بناء مستقبل رقمي ومستدام وشامل”.

كما استغلت سيسكو مشاركتها في مؤتمر LEAP 2024 لتعلن عن استمرار تعاونها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من برنامجها لتسريع التحول الرقمي. وتتوافق المرحلة الثالثة من البرنامج مع أهداف الإستراتيجية الوطنية السعودية للبحث والتطوير، مع تركيز خاص على مجالات الرعاية الصحية، والبيئة المستدامة وتوفير الاحتياجات الأساسية، والطاقة والريادة الصناعية، واقتصادات المستقبل.

وجدير بالذكر أن برنامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي أُطلق في المملكة في عام 2016، لدعم جهود التحول الرقمي في الصناعات الرئيسية، وتعزيز المهارات الرقمية، وتطوير منظومة الابتكار في البلاد. وقد نفذ البرنامج حتى الآن أكثر من 20 مشروعاً ذا تأثير وطني عبر قطاعات حيوية في المملكة، ومن ذلك الرعاية الصحية، والتعليم، والمدن الذكية، والتحول الرقمي الحكومي. ونفّذت بعض هذه المشاريع بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والمشروعات العملاقة تحت رؤية 2030.

وعلاوة على ذلك، تواصل سيسكو تعزيز المهارات الرقمية، من خلال أكاديمية سيسكو للشبكات، التي تعد من أقدم البرامج العالمية لتعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات بهدف إيجاد وظائف. وقامت الشركة حتى الآن، بتدريب أكثر من 335 ألف متعلم في المملكة العربية السعودية على مهارات الشبكات والأمن السيبراني والبرمجة ومهارات التكنولوجيا الرقمية الأخرى.

بدوره، قال سلمان فقيه، المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية: “تعزز المبادرات التي أعلنّاها اليوم التزام سيسكو الثابت بدعم المنظومة الرقمية في المملكة العربية السعودية. وأنا فخور بما حققناه من خلال حضورنا الطويل الأمد في المملكة، وعبر برامجنا ومبادراتنا مثل برنامج التسريع الرقمي وأكاديمية سيسكو للشبكات، وأتطلع قدماً إلى رؤية المزيد من الإنجازات المهمة. وسوف تستمر سيسكو بلعب دور حيوي في إطار عملية التحول الرقمي بالتعاون مع عملائنا وشركائنا، وذلك من خلال تسخير تقنياتنا التي تغطي كل مجالات تكنولوجيا المعلومات والأعمال، بدءاً من الشبكات ووصولاً إلى الأمن والتعاون وتطوير التطبيقات وغير ذلك”.