دودج تكشف عن سيارتها الكهربائية تشارجر دايتونا

كشفت دودج عن سيارتها الكهربائية تشارجر دايتونا، وتشير الشركة إلى أن تشارجر دايتونا هي السيارة العضلية الكهربائية الأولى والوحيدة في العالم، وتشتهر السيارة العضلية بمحركاتها القوية وشكلها العريض الذي يشبه الصندوق.

وتتميز سيارة الدفع الرباعي الكهربائية تشارجر دايتونا بتصميم هيكل منحوت جديد يتضمن ممر الهواء R-Wing.

وتأتي السيارة بإصدارين، هما إصدار Scat Pack بقوة قدرها 670 حصانًا يتسارع إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 3.3 ثوان، وإصدار R/T بقوة قدرها 496 حصانًا يتسارع إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 4.7 ثوان.

وقالت دودج إن كلا الإصدارين يستخدمان محركات كهربائية أمامية وخلفية، ويشتمل المحرك الخلفي على ترس تفاضلي ميكانيكي من أجل عزم الجر.

ويستخدم كلا الإصدارين مجموعة نقل حركة بقوة قدرها 400 فولط وبطارية بقوة قدرها 100 كيلوواط، وهي قادرة على توفير مدى قدره 510 كم لإصدار R/T و 420 كم لإصدار Scat Pack.

وتتمتع السيارة بالشحن السريع بالتيار المستمر بمعدل أقصى قدره 183 كيلوواط. وتستطيع شحن بطارية السيارة من 5 في المئة إلى 80 في المئة خلال 52.4 دقيقة عند توصيلها بشاحن سريع بقوة قدرها 175 كيلوواط، في حين تنخفض المدة الزمنية اللازمة لشحن البطارية إلى 32.5 دقيقة عند استخدام شاحن بقوة قدرها 350 كيلوواط.

وزودت دودج السيارة بمكابح بريمبو الضخمة بقياس قدره 16 بوصة وملاقط ثابتة بستة مكابس أمامية وأربعة مكابس خلفية، ويهدف نظام الكبح الذكي Brake by Wire إلى استخدام وحدة مركزية للتحكم في تباطؤ السيارة من أجل الحصول على قوة الكبح المثالية وردود فعل الدواسة.

وتوفر الشركة العديد من أوضاع القيادة، ويشمل ذلك الوضع القياسي Auto والوضع الاقتصادي Eco والوضع الرياضي Sport والوضع الرطب/ الثلجي Wet /Snow.

ويحصل مالكو إصدار Scat Pack على وضعين إضافيين للقيادة، هما وضع المسار Track ووضع السحب Drag. ويوفر وضع المسار Track القدرة القصوى لأداء السيارة على الأسطح الملساء والجافة، في حين يوفر وضع السحب Drag انطلاقًا مثاليًا لمضمار السباق وتسارعًا في الخط المستقيم.

ويأتي الكشف عن السيارة بعد مرور ما يقرب من عامين منذ أن قدمت دودج نظرة أولى عن مستقبلها الكهربائي وثلاث سنوات منذ أن قال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كونيسكيس، إن العلامة التجارية تتجه إلى التوقف عن إنتاج سيارتي تشارجر وتشالنجر اللتين تعملان بالوقود من أجل إفساح المجال للتشكيلة الكهربائية.

وتقول دودج إنها تمضي قدمًا في تحولها، وذلك بغض النظر عن تراجع مبيعات السيارات الكهربائية وتراجع بعض شركات صناعة السيارات عن استثماراتها في السيارات الكهربائية.

وتعتزم دودج طرح سيارتها الكهربائية تشارجر دايتونا للبيع في وقت لاحق من هذا العام بسعر غير معروف.