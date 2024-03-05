جوجل تطرح تحديثًا لميزة Call Screen لهواتف Pixel

أعلنت جوجل حصول بعض هواتف Pixel على الجيل التالي من ميزة فحص المكالمة Call Screen، مما يحسن الميزة الموجودة سابقًا من خلال إضافة زر الترحيب الجديد.

ويشغّل زر الترحيب الجديد مساعد جوجل الذكي من أجل التحدث نيابةً عنك. ويسأل المساعد الرقمي المتصل عن سبب محاولته الوصول إليك، ويمكنك سماع الرد في الوقت الفعلي. وفي حال بدا الأمر مهمًا، فإن بإمكانك مقاطعة المساعد الذكي والرد على المكالمة.

وقالت جوجل: “أصبحت ميزة Call Screen فضلى ويمكنها الآن المساعدة في بدء مكالمة عندما يكون المتصل صامتًا. تشاهد مع هذا التحديث زرًا مرحبًا عندما لا يستجيب المتصل. يمكنك النقر على الزر أثناء إجراء المكالمة ليطالب مساعد جوجل المتصل بالتحدث، حتى تتمكن من فهم سبب محاولته الوصول إليك. إذا لم تتمكن من الرد على المكالمة فورًا، فإن مساعد جوجل يُعلِم المتصل بالانتظار لمدة أطول قليلًا أثناء محاولته الوصول إليك”.

وكان مساعد جوجل يفحص سابقًا المكالمات بطريقة مماثلة، مع أن زر الترحيب الجديد يمنح المستخدم التحكم المطلق في موعد بدء عملية الفحص.

ويوجد أيضًا خيار لإخبار المتصل بالانتظار قليلًا، في حال لم تتمكن من الوصول إلى الهاتف بعد. ولا تزال الأداة توفر نسخًا مكتوبة لهذه المكالمات لكي تستطيع الاطلاع عليها لاحقًا.

وتأتي هذه الميزة بصفتها جزءًا من مزايا شهر مارس لهواتف Pixel، وتتاح ميزة Call Screen المحدثة لهواتف Pixel Fold و Pixel 6 والإصدارات الأحدث.

وتستطيع هواتف جوجل الذكية الآن مشاركة مقاطع فيديو HDR مباشرةً عبر إنستاجرام، وذلك دون الحاجة إلى معالجة. كما يمكن تحميل صور Ultra HDR ونشرها عبر خلاصة إنستاجرام.

ويتشابه هذا الأمر مع النهج الذي اتبعته سامسونج سابقًا عبر تحديث كاميرا جهاز Galaxy S24.

ويؤدي وصول المزايا الجديدة إلى توسيع أداة Circle to Search التي أطلقتها الشركة سابقًا لتشمل هواتف Pixel 7.

وتتيح هذه الميزة للأشخاص البحث عن الأشياء عن طريق رسم دائرة حول الكائن. وكانت الأداة متاحة سابقًا لمستخدمي Pixel 8 و Galaxy S24 فقط.

وأصبح بإمكانك مشاركة ما تريده بالضبط في مكالمة الفيديو من خلال مشاركة شاشة التطبيق بدلًا من مشاركة شاشتك بأكملها.

وبدلًا من عرض شاشتك بالكامل، يمكنك مشاركة تطبيق واحد فقط أثناء المكالمة المرئية عبر Pixel Tablet أو Pixel Fold أو Pixel 5a والهواتف الأحدث.

وقدمت جوجل طريقة جديدة محسنة لإقران أجهزتك المستخدمة سابقًا بحسابك بسرعة في صفحة إعدادات الأجهزة المتصلة.

ويمكنك الآن الوصول إلى ملحقات البلوتوث المعدة سابقًا عبر هاتفك أو جهازك اللوحي الجديد وتساعدك ميزة Fast Pair في توصيل أجهزتك.

وتتيح لك علامات محرّر مستندات جوجل إضافة تعليقات توضيحية مكتوبة بخط اليد إلى مستند أو مهمة مباشرة من جهاز Pixel باستخدام إصبعك أو قلم فقط.

وبفضل مجموعة من الأدوات للاختيار منها، أصبح بإمكانك الآن مراجعة المستندات وتحريرها بطريقة سهلة ومرنة لك ولفريقك.

وأضافت جوجل شريط الأدوات الصوتي الجديد إلى لوحة مفاتيح Gboard عبر جهاز Pixel Tablet، مما يلغي الحاجة إلى لوحة المفاتيح الرقمية التي تهيمن على الشاشة ويحسن مساحة الشاشة ويسهل أداء المهام المتعددة.