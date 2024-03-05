جوجل تجلب مزايا مراقبة الصحة إلى Pixel Watch

أطلقت جوجل مزايا جديدة للجيل الأول من ساعتها الذكية Pixel Watch، وهي تتضمن إمكانات مراقبة الصحة التي وصلت إلى خليفتها.

ويستطيع الجيل الأول من الساعة الذكية الآن اكتشاف إذا كنت تمارس التمارين الرياضية ويمكنها البدء تلقائيًا بتتبع نشاطك ومن ثم التوقف عند الانتهاء.

وتعد هذه الميزة مناسبة للجري والمشي والتدريب المتقاطع وركوب الدراجات في الهواء الطلق والتجديف.

ويمكن للمستخدم تتبع الوقت الذي يقضيه في مناطق معدل ضربات القلب المختلفة، مما قد يساعد في تحسين التدريبات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تحديد وتيرة الهدف لجلسات التمرين من أجل الحصول على إشعار عندما لا يكون الأداء على قدم المساواة.

وفي حال كنت تريد أن تساعدك ساعة Pixel Watch من الجيل الأول في الشعور بالمزيد من الاسترخاء، فإن بإمكانك تشغيل تطبيق Fitbit Relax عبر الجهاز لإرشادك خلال بعض تمارين التنفس.

وطرحت جوجل اتجاهات النقل العام للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS 3 والإصدارات الأحدث، مما يعني أنه يمكنك التحقق من نوع وسائل النقل العام التي يمكنك ركوبها مباشرة عبر معصمك، كما أنها تعرض جداول المغادرة في الوقت الفعلي لخيارات النقل العام.

ويمكن أيضًا التنقل في موقع غير مألوف دون الاستعانة بالهاتف، وذلك من خلال عرض الخريطة الداعمة للبوصلة عبر الساعة.

وأصدرت جوجل مزايا لأجهزة مختلفة ضمن تشكيلة أجهزة Pixel. وتستطيع هواتف Pixel الآن نشر مقاطع فيديو HDR مباشرةً عبر Instagram Reels، إلى جانب إمكانية تحميل صور Ultra HDR إلى التطبيق.

وبالإضافة إلى ذلك، تأتي ميزة Circle to Search إلى هواتف Pixel 7 و Pixel 7 Pro، مما يمنح المستخدمين طريقة سريعة لإجراء استعلامات البحث دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات.

وتمنح ميزة Call Screen المستخدمين إمكانية الوصول إلى زر “الترحيب” الذي يمكنك النقر عليه أثناء إجراء المكالمة عندما يكون المتصل صامتًا أو لا يستجيب.

ويطالب مساعد جوجل المتصل بالتحدث، وذلك حتى تتمكن من الحصول على فكرة عن سبب اتصاله، كما يمكنه أيضًا مطالبة المتصل بالانتظار لمدة من الوقت إذا لم تتمكن من الرد على مكالمته حتى الآن.