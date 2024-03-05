تعاون بين عمالقة التقنية لتعزيز التقدم التكنولوجي في قطاع الاتصالات في السعودية

وقعت شركة دِل تكنولوجيز وشركة توال اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات وفرص جديدة لتطوير صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

ووقع الاتفاقية من جانب شركة توال، عبد الرحمن آل معيقل، رئيس القطاع التجاري، في حين أنه مثّل شركة دِل، محمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة “دِل تكنولوجيز” في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وجدير بالذكر أن شركة توال أسست في عام 2019، كأول شركة لأبراج الاتصالات في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر شركة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الشركتان على استكشاف واستغلال الفرص الجديدة في مجال الحوسبة الطرفية، وتطوير حالات استخدام مصممة خصوصاً لقطاعات صناعية محددة في المملكة العربية السعودية. كما تركز مذكرة التفاهم أيضاً على تطوير وتنفيذ تكنولوجيا شبكة النفاذ اللاسلكي المفتوحة (Open RAN)، وتعزيز الابتكار في مجال شبكات الجيل الخامس وما بعدها. ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تقدم كبير في مرونة الشبكة وقابلية التوسع، فضلاً عن إعادة تعريف مشهد الاتصالات في المملكة العربية السعودية برمّته.

وستعمل توال أيضاً على تسريع نشر وتمكين الحلول الذكية من خلال الحوسبة الطرفية، وذلك باستخدام مجموعة حلول دِل. وهذا بدوره سيؤدي إلى تعزيز تجربة المستخدم وسيساعد في توسيع حالات الاستخدام في قطاعات متعددة من خلال الاستفادة من البنية التحتية لتوال.

وفي تعليقه على مذكرة التفاهم، قال عبد الرحمن آل معيقل، رئيس القطاع التجاري في شركة توال: “يعد التعاون بين الشركات أمراً محورياً لإطلاق الإمكانات الكاملة للتقنيات الناشئة في قطاع الاتصالات؛ لأنها توفر إمكانية تشغيل أكبر وتنوعاً أفضل. ويفتح التعاون مع دِل أمامنا أبواباً جديدة لاستغلال خبرتنا المشتركة لتقديم أفضل الحلول لتطوير تجارب المستخدم وتعزيزها. ويعكس هذا التعاون التزام توال الراسخ بالابتكار، كما أنه يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، الرامية إلى دفع التحول الرقمي في الصناعات الرئيسية، ويضمن بقاء المملكة في طليعة التطورات الرقمية في قطاع الاتصالات، مما يوفر قدرات اتصال قوية لمواطنيها”.

من جانبه، قال محمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة “دِل تكنولوجيز” في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: “تتضمن الرؤية البنيوية لشركة دِل تكنولوجيز لقطاع الاتصالات نهجاً شاملاً يسمح لمزودي الخدمات بتطوير ودعم استثماراتهم في الشبكة بشكل إستراتيجي وفعّال، بدءاً من المركز ووصولاً إلى الأطراف وحتى شبكة النفاذ الراديوي. وتعد هذه العروض الشاملة عنصراً أساسياً لنجاح شبكة الجيل الخامس في المستقبل، وسوف توفر لشركة توال المزيد من الخيارات والمرونة في كيفية نشر شبكاتها. ونحن نهدف من خلال تعاوننا مع توال، إلى تسريع نشر خدمات الجيل الخامس، مما يساهم في نهاية المطاف بإنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للاتصالات في المملكة العربية السعودية”.

ومع انتقال مزودي خدمات الاتصالات إلى شبكة الجيل الخامس، فإن القدرة على الابتكار على حافة الشبكة وتلبية المتطلبات المتقدمة في مجال الأداء وزمن الوصول يعد أمراً بالغ الأهمية للاستفادة بشكل كامل مما تقدمه شبكة الجيل الخامس.