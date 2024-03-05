تضارب بشأن ساعة آبل الذكية بشاشة من نوع MicroLED

نشرت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية تقارير متضاربة بشأن ساعة آبل الذكية المنتظرة التي ستحمل شاشة من نوع MicroLED، فقد أفادت بعض الشائعات بأن آبل ألغت ذلك المشروع، في حين أكدت تقارير أخرى أن آبل ما زالت تعمل عليه.

ووفقًا لما ذكره المحلل الشهير المتخصص في شؤون آبل Ming-Chi Kuo، فإن الشركة ألغت اتفاقية كبرى مع الشركة النمساوية ams-Osram الموردة للشاشات من نوع MicroLED.

وأعلنت شركة ams-Osram حديثًا إلغاء مشروع ضخم لها معتمد على توريد شاشات microLED الخاصة بها على نحو غير متوقع بعد الكشف عنه في وقتٍ سابق.

ولم تفصح الشركة في بيانها عن هوية العميل الذي انسحب من الصفقة، لكن المحلل Ming-Chi Kuo أكد أن شركة آبل هي التي ألغت الاتفاق من جانبها.

وفي سياق متصل، شككت وكالة بلومبرغ الأمريكية في إلغاء آبل خططها لإطلاق ساعة ذكية بشاشة نوعها microLED، مشيرة إلى أن شركة ams-Osram لم تكن المورد الوحيد لآبل.

ومن جهة أخرى، أفاد موقع DigiTimes الإخباري التايواني في تقرير أخير بأن آبل لديها عدة فرق تعمل على مشاريع microLED، وأنها مستمرة بالبحث عن موردين بديلين منذ عام 2023.

وتسعى آبل حاليًا إلى التعاون مع شركات أخرى مثل AU Optronics و PlayNitride، إذ بدأت الأولى بالإنتاج الضخم لشاشات microLED المخصصة للساعات الذكية، في حين تنتج الأخرى شرائح مرتبطة بالشاشات الصغيرة.

وأشار التقرير إلى أن التكلفة المحتملة لإنتاج شاشات microLED قد تكون مرتفعة للغاية، وقد لا تكون مناسبة حتى لإدراجها في ساعة آبل الراقية المرتفعة الثمن “آبل وتش ألترا”.

وقد تكون التكلفة المرتفعة هي السبب الأساسي المحتمل لإلغاء آبل خططها مستقبلًا، وإذا أدركت الشركة أن تقنية microLED لا تقدم فارقًا ملحوظًا في الأداء للتغاضي عن تكلفتها الباهظة.