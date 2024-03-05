 بانجو .. النموذج العربي التجاري الأول للذكاء الاصطناعي من هواوي

تستعرض هواوي كلاود خلال مشاركتها في مؤتمر “ليب 2024” مجموعة متنوعة من القدرات السحابية المتقدمة المدمجة في حلول الذكاء الاصطناعي والمصممة خصوصاً وفق متطلبات السوق السعودية وأسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا التي تتوجه لها الشركة من المملكة. وتأتي مشاركة هواوي كلاود في هذا الحدث تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، حيث تستهدف إستراتيجية أعمال الشركة دعم إمكانيات الشركاء والتعاون معهم لتلبية متطلبات الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية في المملكة على صعيد تحقيق أهداف التحول الرقمي والإدارة الذكية للبيانات وتحسين تجربة العملاء من خلال منصتها السحابية الرائدة عالمياً والتي صُمِّمت بالتركيز على الاستفادة القصوى من قدرات الذكاء الاصطناعي.

تقدم “هواوي كلاود منطقة الرياض”، المركز الرئيسي لخدمات هواوي كلاود في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، خدمات سحابية متطورة وموثوقة منذ إطلاقه في سبتمبر 2023. ويغطي المركز ثلاث مناطق توافر خدمات يقدم للعملاء من خلالها خدمات آمنة ومبتكرة بزمن استجابة منخفض. ولا تغطي هذه المنطقة فقط شركات الاتصالات الكبرى، ولكنها تقدم أيضاً مجموعة شاملة من الخدمات السحابية لمختلف القطاعات والصناعات، ومن ذلك البنية التحتية، وقواعد البيانات، ومستودعات البيانات، والبيانات الضخمة، وخدمات الذكاء الاصطناعي. ويعكس حصول “هواوي كلاود منطقة الرياض” على ترخيص فئة (ج) في غضون ثلاثة أشهر من إطلاقه التزام هواوي كلاود الراسخ بتعزيز قدرات التواصل والحوسبة السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة بما يساهم في تعزيز قدرتها التنافسية في العصر الرقمي.

وتستعرض هواوي كلاود خلال مؤتمر “ليب 2024” خدمات “هواوي كلاود منطقة الرياض التي تركز على تعزيز مستوى خدمة العملاء ومستويات الابتكار وآفاق التطوير المحلي لحلول وخدمات تتماشى مع مختلف سيناريوهات الأعمال. ويأتي في مقدمة التقنيات التي عرضتها الشركة بانجو Pangu3.0 ، نموذج الذكاء الاصطناعي العربي التجاري الأول من نوعه والمدرب سابقاً مع مئات المليارات من المؤشرات، والذي يتفوق على النماذج المماثلة بعشرات المرات على صعيد قدرات الفهم وتوليد الاستجابات. ويستخدم هذا النموذج بنية متعددة الطبقات لدعم أنماط استخدام مختلفة، ويلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات من النماذج الكبيرة.

وتشتمل حلول نماذج بانجو الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعد الاستفسار للهيئات الحكومية والشركات، وحلول المدن الذكية. ويدعم الحلّ الأول خدمات الاستفسار بلغات عدة بناءً على نموذج بانجو العربي والتكنولوجيا البشرية الرقمية، في حين أنه يدعم الحلّ الثاني تحليل البيانات المتعددة باستخدام نماذج كبيرة متعددة الأنماط لمساعدة مراكز التشغيل الذكية في مجالات المدن، والطاقة الكهربائية، والنقل وغيرها. علاوة على ذلك، ستعرض هواوي كلاود حلولاً ذكية لدعم العديد من القطاعات ومنها السيارات، والتجارة الإلكترونية، والشؤون الحكومية، والكهرباء، والتمويل، والإعلام والترفيه.

وبهذه المناسبة، قال آلان كي، رئيس هواوي كلاود في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “نؤمن بقدرة حلولنا للسحابة المقترنة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي على المساعدة في دفع عجلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، والمساهمة في تأسيس مدن ذكية أكثر استدامة. ونحن عازمون على استكشاف سبل التعاون الممكنة مع شركائنا في المملكة لنشر المردود الإيجابي لحلول السحابة والذكاء الاصطناعي على مستوى دفع عجلة نمو الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها بالتماشي مع إستراتيجية المملكة للرقمنة وموقعها الإقليمي والدولي كواحدة من أهم أسواق التكنولوجيا”.

تعرض هواوي كلاود في جناحها أيضاً حل GeoGenius Digital Twin وسبل توظيفه في تطوير الجيل التالي من المدن الذكية والمعروف باسم المدن الإدراكية. ويمكن لهذا الحل المتطور أن يساعد المدن في توفير خدمات أفضل لوسائل النقل العام، والطاقة الكهربائية، وخدمات الطوارئ وغيرها الكثير. بالإضافة إلى ذلك، ستعرض الشركة خدمة تحليل واستيعاب الفيديو (VIAS)، التي تعمل على جمع وتوزيع وتحليل بيانات الفيديوهات الملتقطة بكاميرات المراقبة والإبلاغ عن حالات الطوارئ. وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة الرائدة من هواوي كلاود، تتيح خدمة VIAS اكتشاف الأحداث وتحليلها واتخاذ القرارات المناسبة لدعم أداء مقرات العمل الذكية، وإدارة المدن، وأنظمة المياه الذكية، وقدرات النقل الذكي وما إلى ذلك.

وتستضيف هواوي كلاود في اليوم الرابع من المؤتمر منتدى “هواوي كلاود للسيارات” الذي يوفر منصة مهمة لشركات السيارات للتواصل مع الحكومة السعودية وتوسيع أعمالها في السوق السعودية.

وسيلقي الدكتور زو شانغاو، نائب الرئيس لقطاع الذكاء الاصطناعي في “هواوي كلاود” لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كلمة رئيسية على منصة “ديبفست” بعنوان “إعادة تشكيل القطاعات باستخدام الذكاء الاصطناعي”. سيشرح فيها كيف وضعت هواوي كلاود إستراتيجية “الذكاء الاصطناعي للقطاعات” في صلب مهامها الأساسية، وكيف يمكن لنماذج “بانجو” من هواوي كلاود توفير خدمة المساعد الذكي لدعم الجميع في القطاعات كافة بما يجعلهم أكثر إنتاجية وكفاءة. كما ويشارك آلان في جلسة نقاشية على المنصة الرئيسية للمؤتمر حول “الابتكار السحابي والذكاء الاصطناعي والاستدامة”، حيث يتحدث عن إيمان هواوي كلاود العميق بضرورة استخدام التكنولوجيا لصنع عالم أفضل للجميع، والتزام الشركة باستخدام خبرتها لتحفيز الابتكار المستدام.

تتمتع هواوي بحضور راسخ في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة خصوصاً ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عموماً لأكثر من عشرين عاماً. وكرست هواوي كلاود جهودها خلال السنوات الأربع الماضية لتقديم خدمات سحابية متطورة وخدمات محلية ونظام إيكولوجي مفتوح. وأطلقت هواوي العام الماضي خدمات سحابية محلية في السعودية وعدة بلدان أخرى، حيث يمكن للشركات الوصول إلى خدمات هواوي كلاود دون إنشاء مراكز بيانات خاصة بها لتوسيع نطاقها عالمياً. علاوةً على ذلك، ستقوم هواوي كلاود بإطلاق خدمات سحابية محلية في مصر والفلبين. كما تعمل على إطلاق خدمات سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في هونغ كونغ لتوفير قدرات حوسبة ذكية واسعة النطاق. ومع إدارتها 85 مركزاً لتوافر الخدمات في 30 منطقة حول العالم، تقدم هواوي كلاود خدماتها للعملاء في أكثر من 170 دولة ومنطقة.

وتسعى هواوي كلاود في السنوات الخمس المقبلة إلى تمكين 200,000 مطور في السعودية من خلال إنشاء حلول مشتركة مع 1,000 شريك محلي ودعم 2,000 شركة ناشئة. وبالتعاون مع شركاء عالميين ومحليين، تهدف هواوي كلاود إلى تسهيل التحول الرقمي والذكي للدول والمؤسسات وبناء نظام إيكولوجي متين لتمكين التحول الرقمي في المنطقة.

ستوقّع هواوي كلاود خلال المؤتمر مذكرات تعاون مع العديد من الشركاء، مما يؤكد حرص الشركة على مواءمة تقنياتها السحابية مع الأهداف التنموية للشركاء والتزامها الراسخ بالأهداف المشتركة وحرصها الدائم على الارتقاء بإمكانات العملاء في عصر الذكاء الرقمي. وستتعاون هواوي كلاود مع العديد من الشركاء لتحقيق المزيد من النتائج الملموسة التي تترك أثراً عميقاً في مختلف القطاعات وتبشر بحقبة جديدة للعصر الرقمي.