الكشف عن Wieland أول مبرد مائي متكامل يعمل دون مضخة

تعد المضخات واحدة من كبرى سلبيات المبردات المائية المتكاملة والمخصصة للمعالجات المركزية، إذ يمكن أن تكون صاخبة نوعًا ما، بالإضافة إلى أنها معرضة للأعطال كثيرًا.

ولهذا السبب رأينا محاولات عديدة من عدة شركات على مر السنين لإنشاء مبردات مائية متكاملة (AIO) ذاتية الدوران دون الحاجة إلى مضخة، لكن يعد المبرد المائي المتكامل Wieland، القادم دون مضخة، واحدًا من أفضل النماذج الأولية لمبرد كهذا.

ومع أن شركة Wieland لا تعد من الشركات المشهورة في مجال صناعة المبردات المائية المتكاملة، فقد أظهرت أن منتجاتها يمكن أن تكون بديلًا عن المبردات التقليدية المستندة إلى المضخة.

واختبر كاسر السرعة المشهور der8auer على قناته في موقع يوتيوب، هذا المبرد المائي المتكامل وقارنه بمبرد آخر بحجم قدره 240 ملم وكانت النتائج جيدة.

ويأتي هذا المبرد المائي المتكامل من Wieland مع مبرد (راديتر) من الألمنيوم بحجم قدره 240 ملم، لتبريد السائل الموجود في داخله، مع أنبوبين متصلين مباشرة بلوحة معدنية دون مضخة.

واللافت أن الأنبوبين متصلان بكل جهة من جهات الراديتر، بدلًا من الاتصال به من جهة واحدة، ويؤكد هذا التصميم حاجته إلى الاستفادة الكاملة من الفرق الحراري للراديتر كليًا وذلك لإبقاء سائل التبريد متدفقًا عبره، بدلًا من الاعتماد على مضخة تضخ سائل التبريد حول الراديتر وتخرجه من الجانب نفسه.

كما يبدو أن اللوحة المعدنية من الألمنيوم الصلب بدلًا من النحاس، إذ يبلغ سمكها قرابة 10 ملم فقط ، مما يوضح أنه لا توجد مساحة لإدماج مضخة في داخلها.

ولم تكشف شركة Wieland عن نوع سائل التبريد المستخدم أو كيفية عمل المبرد بشرح مفصل؛ لأنه في حال نجاحها، هناك إمكانية كبرى في حصول شركة Wieland على براءة اختراع، وأن تقاضي الشركات الصانعة الأخرى مقابل حقوق استخدام تصميمها، وهو ما فعلته شركة Asetek بامتلاك براءة اختراع تصميم المبردات المائية المتكاملة المزودة بمضخة.