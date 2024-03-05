الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية تعرض حلولها المتطورة في مؤتمر ليب 2024

تشارك الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، في الدورة الثالثة من مؤتمر ليب 2024، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مدينة الرياض وتستمر حتى يوم 7 من مارس 2024، تحت شعار (آفاق جديدة).

وتعرض شركة (SBM) التي تشارك في المؤتمر تحت شعار (تقنية ما بعد الغد)، مجموعة واسعة من حلولها ومنتجاتها التي تشمل: منصة الحوسبة السحابية (SBM Cloudblue)، وبعضًا من حلولها الرقمية المتكاملة مثل: (CityCloud)؛ وهو حل شامل يتيح للجهات الحكومية المحلية تحديث جميع معلومات المدينة وإدارتها بسرعة وسهولة من خلال منصة مركزية واحدة، وحل الإدارة الإستراتيجية للمحفظة (SPM) الذي يُعدّ مركز قيادة متكامل لنجاح المؤسسات والشركات، إذ يساعد في تحقيق الأهداف بسهولة، وتتبع التقدم فيها لحظيًا باستخدام لوحات تحكم مبهرة.

كما تعرض الشركة أنظمة IBM وحلولها البرمجية ومنها: (IBM Storage Fusion) النظام المتكامل الذي يجمع بين البرامج والأجهزة لتبسيط إدارة البيانات للتطبيقات التي تُشغل عبر منصة (Red Hat OpenShift)، ويضمن هذا النظام خدمات بيانات متسقة داخل المنشأة أو مع مزود الخدمة السحابية المفضل لديك.

بالإضافة إلى حل (SPARK) لإدارة الأصول، الذي يجمع بين روبوت الفحص الصناعي الرائد في العالم وحل إدارة الأصول الرائد (IBM Maximo)، وبفضل بيانات الذكاء الاصطناعي الحديثة من (IBM Watson) يوفر الحل رؤية لا مثيل لها لإدارة الأصول.

ابتكارات الذكاء الاصطناعي:

تعرض شركة (SBM) أيضًا مجموعة واسعة من حلولها الابتكارية في مجال الذكاء الاصطناعي التي تشمل:

(سدرا) Sedra، وهي شخصية افتراضية تحاكي الإنسان تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتقدم أفضل ما في محادثات الذكاء الاصطناعي والمحادثات البشرية، أي أنها بمنزلة حل تقني يوفر مساعدة شخصية ويعزز تجربة العملاء بنحو عام.

روبوت الدردشة (SBM Chatbot) الذي يستند في عمله إلى نظام (IBM Watson)، والذي تستخدمه شركة (SBM) عبر موقعها الإلكتروني لإرشاد العملاء، وفتح تذاكر الدعم، وغير ذلك.

روبوت (Waleed) وهو روبوت دردشة يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ومصمم للمديرين التنفيذيين والمديرين الإداريين للتفاعل مع بياناتهم باستخدام اللغة الطبيعية.

نظام (Smart Murasalat 2.0) هو نظام لإدارة المراسلات يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات الاتصال، كما يأتي مع مزية (ChatGPT) المدمجة التي تعزز فعاليته، ويساعد هذا النظام في أتمتة المهام، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار عن طريق توفير تحليلات للبيانات تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

حلول الأمن السيبراني والبنية التحتية:

تعرض الشركة أيضًا مجموعة من حلول وخدمات الأمن السيبراني والبنية التحتية، التي تشمل: مركز العمليات الأمنية (ATPC)، وحل (GRCare)، وحل منع فقد البيانات (DLProtect) الذي يوفر حماية قوية للبيانات الحساسة المحفوظة في الخوادم، إذ يوفر هذا الحل العديد من المزايا مقارنة بحلول DLP التقليدية المثبتة عبر الخوادم، بما يشمل: قابلية التوسع وفعالية التكلفة والوصول إلى دعم الخبراء.

كما تعرض الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية تجربة غامرة رقمية تتيح لك استكشاف البنية التحتية المادية ومراكز البيانات باستخدام محاكاة الواقع الافتراضي المطوّرة حديثًا التي تُسمى (Vitruvian)، ومحاكاة الواقع المعزز التي تُسمى ماجيك ليب (Magic Leap). وتأخذك هذه التجربة في جولة طيران غامرة عبر مدينة الرياض، حيث تتيح لك استكشاف بعض معالم المدينة الشهيرة. وتنتهي الجولة بزيارة ملعب كرة قدم رقمي بتصميم جديد حيث يمكنك تعرّف أنظمة البنية التحتية للملعب، وتخطيطات مراكز البيانات، ومختلف مكونات البنية التحتية والأمن المادي.

ولمعرفة المزيد عن حلول ومنتجات الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، واكتشاف أحدث الابتكارات التي تشكّل مستقبل الأعمال، يمكنكم زيارة جناحها في القاعة رقم (H1A.D10) في مؤتمر (ليب 2024).