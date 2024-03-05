الرئيس التنفيذي السابق لتويتر يقاضي إيلون ماسك

لا تزال الفضائح تتكشف بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر، إذ غيرت الشركة اسمها وشعارها، وقدمت نموذج الاشتراك المدفوع، وتوترت العلاقات مع كبار المعلنين، وواجهت اتهامات بمعاداة السامية، ودخلت في ضائقة مالية أدت إلى إجراءات قانونية.

وتتعرض الشركة الآن لدعوى قضائية من المديرين التنفيذيين السابقين، الذين رفعوا دعوى قضائية على إيلون ماسك وإكس بسبب ملايين الدولارات من تعويضات نهاية الخدمة غير المدفوعة.

وتعود هذه المطالبات إلى الظروف الفوضوية التي أحاطت باستحواذ ماسك على الشركة في شهر أكتوبر 2022.

وعندما تولى ماسك زمام الأمور في الشركة، كانت خطوته الأولى هي إقالة أغراوال، والمدير المالي نيد سيجال، والمديرة القانونية فيجايا جادي، والمستشار العام شون إدجيت.

ووفقًا للدعوى القضائية، كان ماسك يشعر بغضب تجاه المجموعة بسبب دورها في المعركة القضائية التي استمرت لعدة أشهر والتي أجبرت ماسك على متابعة عملية الاستحواذ بعد محاولته التراجع عن الصفقة.

ويحق لأغراوال الحصول على 57.4 مليون دولار، ويحق لسيجال الحصول على 44.5 مليون دولار، ويحق لجادي الحصول على 20 مليون دولار، ويحق لإدجيت الحصول على 6.8 ملايين دولار، بإجمالي قدره نحو 128 مليون دولار، وذلك وفقًا للدعوى القضائية.

وتستشهد الدعوى برواية كاتب سيرة إيلون ماسك، والتر إيزاكسون، للأحداث، وتوضح سيرة إيلون ماسك أنه سارع إلى إغلاق صفقة تويتر قبل يوم واحد من موعدها حتى يتمكن من إقالة المديرين التنفيذيين لسبب ما قبل حصول المجموعة على تعويضات نهاية الخدمة.

ووفقًا لإيزاكسون، تفاخر ماسك بأن المناورة القانونية وفرت له نحو 200 مليون دولار.

وجاء في الدعوى القضائية: “لا يدفع ماسك فواتيره، ويعتقد أن القواعد لا تنطبق عليه، ويستخدم ثروته وسلطته لمهاجمة أي شخص يختلف معه. طرد ماسك المدعين دون سبب لأنه قرر أنه لا يريد دفع تعويضات نهاية الخدمة، ومن ثم اختلق قضية وهمية وعين موظفين في شركاته المختلفة لدعم قراره”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها موظفون سابقون في تويتر دعوى قضائية على الشركة بسبب فشلها في دفع تعويضات نهاية الخدمة.

وزعمت دعوى قضائية منفصلة أن تويتر مدينة للعاملين السابقين بأكثر من 500 مليون دولار بصفتها تعويضات نهاية الخدمة غير المدفوعة.

كما سبق أن رفع كل من أغراوال وسيجال وجادي دعوى قضائية على الشركة بسبب الفواتير القانونية غير المدفوعة نتيجة لدعاوى المساهمين والتحقيقات الأخرى التي نتجت عن استحواذ ماسك على الشركة.