إعلان طرح وثيقة معلومات رخصة ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة في النطاق الترددي 450 ميجاهرتز

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتزامن مع المؤتمر التقني الدولي ليب 24 طرح وثيقة معلومات رخصة ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة في النطاق الترددي 450 ميجاهرتز، التي تهدف إلى تلبية متطلبات القطاعات الوطنية من أنظمة الاتصالات اللاسلكية.

وأشارت الهيئة إلى أن توفير الترددات اللازمة لإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات متخصصة على المستوى الوطني سيسهم في دعم قطاعات الصناعة والنفط والغاز، والبتروكيماويات، والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، وتمكينها من تبني التطبيقات الذكية وأتمتة العمليات التشغيلية، وتمكين تطبيقات إنترنت الأشياء للاتصال والمراقبة والتحكم.

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تتضمن عدة عناصر من أبرزها أهلية المشاركة، وآلية الطرح، والتزامات رخصة الترددات، ومعايير تقييم المتقدمين.

كما أكدت الهيئة أن آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة من الجهات المؤهلة هو يوم الخميس الموافق 9 من مايو 2024.

رابط الوثيقة:

https://www.cst.gov.sa/ar/services/spectrum/Documents/450MHZ_ar.pdf