إل جي تكشف عن مواصفات وسعر شاشة UltraGear 32GS95UE-B OLED

كشفت شركة إل جي عن شاشة اللاعبين UltraGear 32GS95UE-B OLED بخاصية Dual-Hz في معرض CES 2024 دون الكشف عن كافة المواصفات والسعر، واليوم أصبحت كل هذه المعلومات متاحة رسميًا من إل جي.

وتعد 32GS95UE-B OLED أول شاشة من سلسلة UltraGear مزودة بخاصية معدل التحديث المزدوج Dual-Hz، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بنقرة واحدة بين دقة عرض قدرها 4K أو 3840 × 2160 بكسلًا بمعدل تحديث متحرك قدره 240 هرتزًا ودقة عرض قدرها Full HD أو 1920 × 1080 بكسلًا بمعدل تحديث متحرك قدره 480 هرتزًا.

وتتيح هذه الخاصية للاعبين التبديل بسهولة بين معدل التحديث ودقة العرض عبر نقرة واحدة، لتناسب نوع اللعبة التي يلعبونها. وفيما يتعلق بالألعاب السريعة الوتيرة وألعاب الرماية، سيفضل اللاعبون اختيار معدل تحديث متحرك قدره 480 هرتزًا بدقة عرض قدرها 1080 بكسلًا، وفي حال الألعاب العادية التي لا تتطلب حركة سريعة وتركيزًا عاليًا سيفضل اللاعبون اختيار معدل تحديث متحرك قدره 240 هرتزًا بدقة عرض قدرها 4K.

وتعتمد هذه الشاشة على لوحة OLED بحجم قدره 31.5 بوصة، بمعدل سطوع يصل إلى 275 شمعة في المتر المربع، وزمن استجابة يصل إلى 0.03 ميلي/ الثانية (GtG) مما يساعد في التخلص من ضبابية الحركة، مع نسبة تباين تصل إلى 1500000:1.

وتتميز الشاشة بنطاق ألوان يصل إلى 1.07 مليار لون ومساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 98.5%، وهي حاصلة على شهادة VESA DisplayHDR True Black 400.

كما تدعم الشاشة التوافق مع تقنية FreeSync Premium Pro من AMD و G-SYNC من إنفيديا التي تعمل على جعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة بنحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب.

مع اللون والتباين الاستثنائيين اللذين تشتهر بهما تقنية OLED من شركة إل جي، تتميز شاشة 32GS95UE-B بنظام صوتي ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية Pixel Sound ونظام صوت أمامي متكامل يضم مكبري صوت ودعم تقنية DTS Virtual:X. وتأتي مكبرات الصوت مخفية بذكاء خلف لوحة OLED نفسها، مما يلغي الحاجة إلى مكبرات صوت خارجية ويوفر مساحة مكتبية إضافية للاعب.

وتأتي شاشة 32GS95UE-B بمنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ HDMI 2.1، لكنها لا تدعم منفذ USB Type-C. وبدلًا من ذلك، ستحصل فقط على منفذ USB Type-B ومنافذ USB-A القياسية، بالإضافة إلى منفذ صوت قدره 3.5 ملم.

أخيرًا، تأتي شاشة 32GS95UE-B بضمان لمدة عامين، وبسعر يبلغ 1399 دولارًا وستكون متاحة في الأسواق في منتصف شهر أبريل.