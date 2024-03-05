إريكسون: الأسر السعودية تفضل الوصول اللاسلكي الثابت

كشف أحدث تقرير لمختبر المستهلك من شركة إريكسون عن تصورات المستهلكين في 19 دولة، ويشمل ذلك المملكة العربية السعودية، بخصوص الوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس 5G FWA.

وتعد الدراسة الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتمثل نحو 370 مليون أسرة، حيث يعيش نحو 1.2 مليار فرد.

وتقدم نتائج الدراسة فهمًا متنوعًا وشاملًا لخيارات المستهلكين وتصوراتهم بخصوص خيارات وتصورات المستهلكين المتطورة المتعلقة بالوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس بصفته خيار اتصال.

ويزود التقرير مزودي الخدمات بأدوات للاستفادة من نمو الوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس، ويوصي بإستراتيجيات تحديد المواقع المناسبة القائمة على القيمة والأداء والتخصيص، وذلك لجذب مختلف شرائح الأسر ودفع تبني الوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس بطريقة فعالة.

وقد شمل الاستطلاع في المملكة العربية السعودية نحو 1000 ممثل أسرة، ومن بينهم 200 مستخدم نشط للوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس، ويمثلون إجمالي عدد سكان الأسر التي شملها الاستطلاع والبالغ عددهم نحو 24 مليون نسمة.

وتكشف النتائج الواردة من المملكة العربية السعودية أن الوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس أصبح الخيار الأساسي للاتصال بالمنازل، إذ اختارت 4 من كل 5 أسر خدمة الوصول اللاسلكي الثابت بصفته بديلًا كاملًا للاتصال السابق المستخدم.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتقد 4 من كل 10 أسر أن القدرات السلكية تتفوق على اللاسلكية، وخاصة فيما يتعلق بالسرعة والموثوقية.

ويعد الدافع الرئيسي لاختيار الوصول اللاسلكي الثابت هو الحصول على سرعة عليا، في حين أن العائق الرئيسي هو التصور بأن الاتصال السلكي يوفر قدرًا أكبر من الاتساق والاستقرار.

وتظهر الدراسة أيضًا أن الأسر عبرت عن رضا مرتفع فيما يتعلق باستخدام الوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس مقارنة بالألياف الضوئية من ناحية تجربة الخدمة في وقت التسليم وشروط العقد وجودة المعدات ومستوى التكلفة.

وكان الرضا على قدم المساواة مع الألياف الضوئية لأداء الشبكة من ناحية السرعة والتغطية الداخلية والأمن والقدرة.

وقال هاكان سيرفيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون في المملكة العربية السعودية ومصر في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسلط تقرير مختبر المستهلك من إريكسون الجديد الضوء على دور الوصول اللاسلكي الثابت في تمكين المستهلكين من الاستمتاع باتصال أفضل وأكثر موثوقية. تدعم مستويات الرضا التي أعربت عنها الأسر في المملكة العربية السعودية والتزامها بالوصول اللاسلكي الثابت بالإضافة إلى القدرات المعززة التي توفرها وجهة النظر بأن الوصول اللاسلكي الثابت يعزز خدمات الاتصال”.

وأضاف: “بالاستفادة من نطاق الشبكة والابتكار في تقنية الجيل الخامس، فإن الوصول اللاسلكي الثابت قادر على ربط المنازل والمؤسسات والمجتمعات، مما يقوي النمو الاقتصادي في العصر الرقمي. نلتزم بالعمل بطريقة وثيقة مع شركائنا في المملكة لضمان استمرار المستهلكين بالاستفادة من الفرص الكبيرة للتقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات بما يتماشى مع طموحات الرؤية السعودية 2030”.

وقال جاسميت سينغ سيثي، رئيس مختبر المستهلك من إريكسون: “يستكشف تقرير المملكة العربية السعودية النمو الكبير المحتمل لسوق الوصول اللاسلكي الثابت، إذ أعربت أسرتان من كل 3 أسر عن اهتمامها بالوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس، وهو أعلى من المتوسط العالمي، كما يسلط التقرير الضوء على أنه حتى الأسر التي خارج الولايات المتحدة تختار الوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس فضلًا عن خدمات الاتصالات المنزلية السابقة”.