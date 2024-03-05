أنثروبيك تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي Claude 3

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Claude 3 الذي تزعم أن أداءه جيد مقارنة بنماذج جوجل و OpenAI، وقد يتفوق عليها.

ويعد Claude 3 نموذجًا متعدد الوسائط، وهو قادر على فهم المدخلات النصية والصور، ويتمتع بقدرة أكبر من النماذج السابقة له في الإجابة عن المزيد من الأسئلة، وفهم التعليمات الطويلة مع دقة أكبر، كما يستطيع النموذج الجديد فهم السياق على نحو أكبر، مما يعني أنه يمكنه معالجة المزيد من المعلومات.

وتطرح شركة أنثروبيك إصدارات مختلفة من نموذجها الجديد Anthropic 3، وتطلق عليها أسماء Haiku و Sonnet و Opus.

وتقول الشركة إن إصدار Haiku هو الإصدار الأصغر من Claude 3، وهو “النموذج الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة في السوق”، وهو قادر على قراءة ورقة بحثية كثيفة تحتوي على مخططات ورسوم بيانية “في أقل من ثلاث ثوانٍ” على حد زعمها.

وأما إصدار Opus، فهو الإصدار الأكثر ذكاءً وتطورًا، وتزعم أنثروبيك أنه يتفوق على النماذج المنافسة في العديد من اختبارات القياس، ومنها نماذج Gemini 1.0 من جوجل و GPT-4 من OpenAI، كما أظهر أداءً أفضل في الإجابة عن أسئلة الرياضيات، وفهم المنطق على نحو أفضل.

وأما إصدار Sonnet، فهو الإصدار المتوسط، وهو أسرع بمرتين من Claude 2 و Claude 2.1، كما يتفوق في المهام التي تتطلب استجابات سريعة، مثل استرجاع المعلومات أو أتمتة المبيعات، وفقًا للشركة.

ودربت أنثروبيك نموذج Claude 3 على خليط من البيانات الداخلية وبيانات الجهات الخارجية والبيانات المتاحة للعامة حتى أغسطس 2023 اعتمادًا على أجهزة الخدمات السحابية لأمازون وجوجل.

وتتيح أنثروبيك إصداري Opus و Sonnet من نموذج Claude 3 الآن عبر موقعها الرسمي claude.ai وواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها، في حين ستطلق إصدار Haiku خلال وقت قريب.