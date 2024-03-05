أقوى معالجات إنفيديا Blackwell B200 قد تستهلك 1000 واط

تسيطر شركة إنفيديا حاليًا على عرش سوق وحدات معالجة الرسوم (GPU) المستندة إلى معمارية Ada Lovelace والموجهة للمستهلكين والمحترفين.

وفي حين أن وحدة معالجة الرسوم H200 تلبي احتياجات سوق الحوسبة العالية الأداء (HPC)، والمستندة إلى معمارية Hopper والقادمة مع ذاكرة HBM3e بعرض نطاق ترددي يصل إلى 5 تيرابايت/ الثانية، فإن إنفيديا تسعى إلى تقديم ما هو أقوى من ذلك باستخدام معمارية Blackwell.

وصرح جيف كلارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ديل، خلال مكالمة مع المحللين الماليين بأن شركة ديل متحمسة لما سيحدث مع وحدة معالجة الرسوم B100 و B200.

وهذا أمر مثير للاهتمام نظرًا إلى أن شركة إنفيديا لم تكشف فعليًا عن منتجات تسمى B200 حتى الآن. وفي الوقت نفسه، ذكرت إنفيديا وحدة معالجة الرسوم B100 في خريطة الطريق الأخيرة التي ستكون خليفة لوحدة معالجة الرسوم H200 المستخدمة في التدريب والاستدلال.

وذكر كلارك أيضًا، أن ديل متحمسة لما سيحدث مع وحدات معالجة الرسوم B100 و B200، ووفقًا لتحليلها لمعدل الناتج الحراري من وحدة معالجة الرسوم، لا تحتاج هذه المعالجات حقًا إلى التبريد المائي، ويمكن أن يكون المبرد الهوائي كفيلًا بتبريدها مع أن معدل استهلاك الطاقة يصل إلى 1000 واط لكل معالج رسومي مثل B200.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة معالجة الرسوم H200 تأتي بمعدل استهلاك للطاقة يصل إلى 700 واط، وهو ما يؤكد أن وحدة معالجة الرسوم الجديدة المستندة إلى معمارية Blackwell ستأتي بزيادة في معدل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 42%، مع أداء أسرع بنسبة تصل إلى 50%.