أعلنت شركة آبل أمس حاسوب MacBook Air المزود بشريحة M3 التي تعمل بها الطرز الجديدة من سلسلة حواسيب Macbook Pro التي أطلقتها آبل نهاية العام الماضي.

يأتي حاسوب MacBook Air M3 بمقاسين، هما: 13 أو 15 بوصة، كما يأتي مع تحسينات متعددة في المواصفات، وهو مناسب للأشخاص من مختلف الفئات، كالطلاب، ورجال الأعمال، والمصممين وغيرهم، ويمتاز هذا الحاسوب بنحافته ووزنه الخفيف بنحو مثير للإعجاب.

لكن ما الفرق بينه وبين حاسوب MacBook Air M2 الذي صدر العام الماضي غير نوع المعالج، وهل يجب عليك الترقية إذا كنت تمتلك حاسوب MacBook Air M2؟

لمساعدتك في اتخاذ القرار النهائي، سنذكر فيما يلي أبرز الفروق بين حاسوبي MacBook Air M3 و MacBook Air M2 وسنتحدث عن الطرز التي تأتي بمقاس قدره 13 بوصة:

1- يعمل حاسوب MacBook Air الجديد بمعالج M3:

أبرز الفروق بين حاسوبي MacBook Air M3 و MacBook Air M2 هو المعالج؛ إذ يعمل الطراز الجديد بمعالج M3 الأحدث من آبل، الذي يَعِد بتعزيز الأداء بنحو كبير وهذا يجعل الطراز الجديد أقوى وأسرع من الطراز السابق.

أشارت آبل إلى أن MacBook Air M3 أسرع بنسبة قدرها 60% من الطراز الذي يحتوي على شريحة M1، ولكنها لم توضح الفرق في السرعة بينه وبين طراز MacBook Air M2، وعند إطلاق معالج M2 أول مرة، أشارت آبل إلى أنه أسرع بنسبة قدرها 18% من معالج M1.

من ناحية أخرى، وصفت آبل حاسوب MacBook Air M3 بأنه أفضل حاسوب محمول في العالم لعصر الذكاء الاصطناعي، ويعود السبب في ذلك إلى معالج M3 الذي يتضمن محركًا عصبيًا مع 16 نواة، بالإضافة إلى مسرّعات في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات لتعزيز التعلم الآلي، كما يمكن لهذا المعالج تشغيل النماذج المُحسّنة من الذكاء الاصطناعي.

2- يدعم حاسوب MacBook Air M3 شبكات الواي فاي 6e:

لا يمتاز معالج M3 الجديد بقوة المعالجة فقط، ولكنه يتوافق مع شبكات (الواي فاي 6e) Wi-Fi 6E، أما طراز MacBook Air M2 فيدعم شبكات Wi-Fi 6 فقط.

يكمن الفرق بين هذه الشبكات في أن شبكات Wi-Fi 6E تتميز بتداخل أقل وسرعات تنزيل أسرع مرتين من الجيل السابق، ولكن من المهم معرفة أنك ستحتاج إلى استخدام جهاز توجيه يدعم شبكات Wi-Fi 6e مع جهاز MacBook Air الجديد للاستفادة من هذه التحسينات.

3- طراز MacBook Air M3 أفضل للبيئة مقارنةً بطراز MacBook Air M2:

يشترك جهاز MacBook Air M3 الجديد الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة في التصميم مع طراز MacBook Air M2، مع عدم وجود فروق في الأبعاد أو الوزن. ومع ذلك، أشارت آبل إلى أن MacBook Air الجديد أفضل للبيئة من الطراز السابق.

ووفقًا لشركة آبل، يُعدّ حاسوب MacBook Air M3 أول جهاز من الشركة يُصنّع بمواد معاد تدويرها بنسبة قدرها 50%؛ إذ يتكون الهيكل من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة قدرها 100%، واستخدمت آبل عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة قدرها 100% في تصنيع القطع المغناطيسية، كما استخدمت النحاس المعاد تدويره بنسبة قدرها 100% في تصنيع لوحة الدوائر الرئيسية.

4- حاسوب MacBook Air M3 الجديد أغلى من حاسوب MacBook Air M2:

حاسوب MacBook Air M3 الجديد الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة أغلى سعرًا من الطراز السابق الذي يأتي بالمقاس ذاته؛ إذ يُباع طراز M3 بسعر يبدأ من 1099 جنيهًا إسترلينيًا، ويُباع طراز M2 بسعر يبدأ من 999 جنيهًا إسترلينيًا.