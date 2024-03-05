آبل توقف بيع أجهزة ماك بوك آير بمعالج M1

أعلنت شركة آبل إيقاف بيع أجهزة ماك بوك آير بمعالج M1 بعد طرح إصدارات جديدة منها اليوم بمعالج M3.

وكانت الشركة قد طرحت أجهزة ماك بوك آير بمعالج M1 نهاية عام 2020، وهي من أولى الأجهزة التي حملت معالجات “آبل سيليكون” التي تصممها آبل بنفسها بعد التخلي عن معالجات إنتل.

وبعد قرار الشركة، لن يتمكن المستخدمون من شراء أجهزة MacBook Air M1 من آبل التي ستوفر فقط الإصدارات الحديثة منها عبر موقعها الإلكتروني أو متاجرها الرسمية، ويمكن للمستخدمين الراغبين في شرائها التحقق من توفرها لدى بائعين آخرين.

وتتيح آبل حاليًا حواسيب ماك بوك آير بشاشة قياسها 13 إنشًا بمعالج M2 بسعر يبدأ من 1000 دولارٍ أمريكي، ويُعد ذلك الجهاز هو أرخص حاسوب محمول تتيحه الشركة للمستهلكين في الوقت الحالي مقارنة بأسعار الحواسيب الأخرى.

وتطرح آبل الإصدارات الجديدة من حواسيب ماك بوك آير بشاشة قياسها 13 و 15 إنشًا، وهي تعمل بمعالج M3 الذي تزعم آبل أنه أسرع بنسبة تصل إلى 60% مقارنةً بمعالج M1، وأنه أسرع بنحو 13 ضعفًا مقارنةً بأسرع حاسوب ماك بوك آير بمعالجات إنتل، ووصفت آبل تلك الأجهزة بأنها “أفضل حاسوب محمول للمستهلكين من أجل الذكاء الاصطناعي”، بفضل المحرك العصبي الجديد في المعالج.

وتطرح آبل الإصدارات الجديدة بأسعار تبدأ من 1100 و 1300 دولارٍ أمريكي للإصدارات التي تحمل شاشة قياسها 13 و 15 إنشًا على الترتيب.