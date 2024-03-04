Thermaltake تعلن الفائزين في منافسات CaseMOD 2023

أعلنت شركة Thermaltake، الشركة المتخصصة في مجال حلول الأجهزة المتميزة لبناء أجهزة الحواسيب المكتبية، قائمة الفائزين في منافسات تعديل صناديق الحواسيب CaseMOD Season 1 لعام 2023.

وقد حصل على المركز الأول وائل قدري من فرنسا، في حين جاء في المركز الثاني ماوليك باتيل من الهند، أما المركز الثالث فقد تقاسمه كل من ديريك ويلسون من كندا وبونسرود رومفيلاست من تايلاند.

وفي هذا الموسم دعت شركة Thermaltake ثمانية من معدلي صناديق الحواسيب المشهورين من كندا والصين وفرنسا والهند وإيطاليا وكوريا الجنوبية وتايلاند والولايات المتحدة الأمريكية إلى منافسات CaseMOD السنوية التي طال انتظارها.

وقد استعرض هؤلاء المشاركون مستويات عليا من المهارات في التعديل والإبداع، وذلك بتحويل صندوق الحاسوب CTE C750 Air إلى تصاميم مميزة ومذهلة. وكانت جميع المشاركات مثيرة للاهتمام، مما جعل الجمهور والحكام يواجهون صعوبة في اختيار الفائزين.

وأكدت شركة Thermaltake انتهاء منافسات CaseMOD Season 1 لعام 2023 بنجاح، وفي الوقت نفسه شكرت جميع المشاركين، ومن ذلك الجمهور وعشاق التعديل والحكام وخاصة الشركات الراعية لهذه المنافسة، وهي: إنتل، و ASRock، و INNO3D، و Seagate.

ويعد صندوق الحاسوب CTE C750 Air واحدًا من صناديق شركة Thermaltake الأكثر شهرة بين اللاعبين والمعدلين، إذ يلاحظ استخدامه بكثرة في هذا النوع من المنافسات الكبرى، بسبب حجمه الكبير وتصميمه العملي وقابلية تعديله بسهولة.

أخيرًا، يتوفر هذا الصندوق في الأسواق بسعر يبلغ 218 دولارًا تقريبًا.