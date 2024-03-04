Oukitel تكشف عن جهازها اللوحي RT8 ببطارية ضخمة

كشفت شركة Oukitel الصينية عن جهازها اللوحي الجديد الشديد المتانة RT8 ببطارية مميزة وسعر مناسب.

ويحتوي الجهاز اللوحي Oukitel RT8 على شاشة قياسها 11 إنشًا بدقة قدرها 2K، وبطارية ضخمة بسعة قدرها 20,000 ميلي أمبير، مما يجعله جهازًا مثاليًا للمهام الخارجية، حين يظل المستخدم بعيدًا عن مصادر الشحن، علمًا بأن البطارية تدعم الشحن السريع عبر شاحن مرفق قوته 33 واطًا.

ويحمل الجهاز اللوحي ثلاث كاميرات خلفية، واحدة أساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل بمستشعر من صناعة سوني، بالإضافة إلى كاميرا ليلية بدقة قدرها 20 ميجابكسل وكاميرا “ماكرو” للتصوير من قرب بدقة قدرها 5 ميجابكسل. أما كاميرا السيلفي الأمامية، فهي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بالتصميم الخارجي، فإن جهاز Oukitel RT8 يتمتع بتصميم متين بإطار سميك، وهو مزود بحزام لليد مصنوع من الجلد ومثبت في الجهة الخلفية لتسهيل حمله، كما تقدم الشركة حاملًا معدنيًا إضافيًا كملحق اختياري يمكن الاعتماد عليه عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو إجراء المكالمات المرئية.

ويعمل الجهاز بمعالج Helio G99 من ميدياتيك مع ذاكرة عشوائية حجمها 6 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت ونظام التشغيل أندرويد 13، ويزن الجهاز اللوحي نحو كيلوجرام، ويبلغ سمكه 15 ملم، بسبب البطارية الضخمة داخله، ويدعم الجهاز ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68/69K وشهادة المعايير العسكرية MIL-STD-810H.

ومن المنتظر أن تطرح الشركة الجهاز اللوحي Oukitel RT8 عبر متجرها الرسمي ومتجر أمازون بسعر قدره 300 دولارٍ أمريكي.