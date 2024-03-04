G.SKILL تعلن منافسات كأس العالم لكسر السرعة لعام 2024

أعلنت شركة G.SKILL، المتخصصة عالميًا في مجال صناعة ذاكرة الوصول العشوائي ومنافسات كسر السرعة وقطع غيار الحاسوب الثانوية، بطولة كأس العالم الثامنة لكسر السرعة لعام 2024، وهي مسابقة بدأت بمرحلة التصفيات عبر الإنترنت منذ الأول من مارس وتنتهي في الثالث من أبريل في عام 2024 على موقع hwbot.org.

سيتلقى المتأهلون التسعة من مرحلة التصفيات عبر الإنترنت دعوة للمشاركة في مرحلة التصفيات المباشرة، خلال أسبوع معرض Computex 2024 في مدينة تايبيه، في تايوان، للحصول على جوائز إجمالية بقيمة تبلغ 40 ألف دولارٍ، وسيحصل البطل على جائزة قدرها 10 آلاف دولارٍ.

وتعد بطولة كأس العالم لكسر السرعة لعام 2024 من أكثر المسابقات تحديًا، وتتكون من ثلاث مراحل:

التصفيات عبر الإنترنت: بدأت من الأول من مارس وتنتهي في الثالث من أبريل من عام 2024.

التصفيات المباشرة: تبدأ من الرابع من يونيو حتى السادس من يونيو من عام 2024.

المرحلة النهائية الكبرى : يوم السابع من يونيو من عام 2024.

وتجري التصفيات عبر الإنترنت من بطولة كأس العالم لكسر السرعة في أربع مراحل من التحدي؛ هي: تردد ذاكرة DDR5، وبرنامج PYPrime 32B، وبرنامج 7-ZIP، وبرنامج SuperPi-32M. للحصول على المزيد من تفاصيل المسابقة واللوائح، وللمشاركة في مرحلة التصفيات عبر الإنترنت، يرجى زيارة صفحة المسابقة.

تفاصيل جوائز بطولة كأس العالم لكسر السرعة الثامنة لعام 2024:

المركز الأول: 10000 دولارٍ.

المركز الثاني: 6500 دولارٍ.

المركز الثالث: 5000 دولارٍ.

المركز الرابع: 4200 دولارٍ.

المركز الخامس: 3400 دولارٍ.

المركز السادس: 3000 دولارٍ.

المركز السابع: 2800 دولارٍ.

المركز الثامن: 2600 دولارٍ.

المركز التاسع: 2500 دولارٍ.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل كل مشارك من المشاركين التسعة في التصفيات عبر الإنترنت على مجموعة ذاكرة DDR5 بتردد قدره 8000 ميجاهرتز بحجم قدره 48 جيجابايت.

كما ستختار شركة G.SKILL ثلاثة مشاركين للفوز بمجموعة ذاكرة DDR5 بتردد قدره 7600 ميجاهرتز بحجم قدره 32 جيجابايت في حال إكمال جميع مراحل التحدي الأربعة في التصفيات عبر الإنترنت.