BYD تخفض أسعار سياراتها الكهربائية لزيادة التنافس

أطلقت BYD إصدارًا جديدًا من سيارتها الكهربائية Yuan Plus – المعروفة باسم Atto 3 في الأسواق الخارجية – بسعر قدره 16644 دولارًا في الصين، مما يجعلها واحدة من أرخص السيارات الكهربائية سعرًا هناك.

ويأتي الإصدار الجديد من Atto 3 بعد أن خفضت الشركة سابقًا أسعار نماذجها المحدثة من سيارتي Han و Tang.

تستهدف BYD الصين فيما يتعلق بأحدث إستراتيجياتها لخفض الأسعار من أجل مواصلة هيمنتها على السوق الكبرى عالميًا للسيارات.

وتسعى BYD إلى التفوق على منافسيها من مُصنّعي السيارات الكهربائية والسيارات العاملة بالوقود من ناحية الأسعار.

وشهدت حرب الأسعار صفقات كبيرة على بعض السيارات الكهربائية، إذ أصبحت سيارة Yuan Plus الكروس أوفر الجديدة متاحة الآن بسعر أقل بمقدار 11.8 في المئة مقارنةً بسعر سابقتها.

ويبدأ سعر Yuan Plus من 16644 دولارًا في الصين، في حين يبدأ سعرها في فرنسا من 50650 دولارًا، وهو يشمل ضريبة القيمة المضافة.

ويبدأ سعر Yuan Plus في أستراليا من 31335 دولارًا، مما يجعله أعلى بمقدار 85 في المئة مقارنةً بسعرها في الصين.

ويشهد الإصدار الجديد Honor من Yuan Plus بعض التحسينات، مثل لون الهيكل الأسود الجديد المسمى Black Knight مع حافة سوداء مطلية بالكروم.

وتظل الأبعاد نفسها مثل الإصدار السابق، وهي 4455 ملم × 1875 ملم × 1615 ملم مع قاعدة عجلات قدرها 2720 ملم.

ويوجد محركها الكهربائي الفردي على المحور الأمامي بقوة قدرها 150 كيلوواط، وزودت BYD الإصدار الجديد بخيارين من البطاريات.

وتأتي البطارية الأولى بقوة قدرها 50 كيلوواط، وتوفر مدى قدره 430 كم، في حين تأتي البطارية الثانية بقوة قدرها 60 كيلوواط، وتوفر مدى قدره 510 كم.

وتتوفر السيارة بخمسة موديلات، مع تخفيض سعر كل موديل بمقدار 2200 دولار، مما يجعل السيارة تنافس السيارات العاملة بالوقود من ناحية السعر، مثل Honda XR-V و Buick Envision Plus و Volkswagen T-Cross.

وباعت BYD في العام الماضي 412202 سيارة Yuan Plus، وصدرت منها 100020 سيارة، أي 42 في المئة من إجمالي صادراتها من السيارات لذلك العام، وفقًا لبيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وتهيمن BYD في الصين على سوق مزدحم بأكثر من 94 علامة تجارية تقدم أكثر من 300 موديل من السيارات الكهربائية، وفقًا لشركة أبحاث السوق Counterpoint.