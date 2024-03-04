Amazfit تطلق منتجًا جديدًا لتحسين تتبع الصحة

قدمت العلامة التجارية للتكنولوجيا القابلة للارتداء Amazfit منتجًا جديدًا يهدف إلى التتبع الصحي الشامل.

وأطلقت الشركة على المنتج الجديد اسم حصيرة تحليل مكونات الجسم Body Composition Analyzer Mat، وهو مصمم للاستخدام مع الساعة الذكية للياقة البدنية التي أطلقتها الشركة في العام الماضي.

ويوفر المنتج الجديد قراءات تفصيلية لمكونات الجسم من خلال استخدام تقنية تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية.

ويتضمن ذلك الوقوف على أقطاب الجهاز المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ التي ترسل نبضات كهربائية آمنة ومنخفضة المستوى عبر الجسم.

ووفقًا لشركة Amazfit، فإن مقاومة هذه النبضات تساعد في حساب ثمانية مقاييس صحية رئيسية، وهي نسبة الدهون في الجسم وكتلة العضلات وكتلة العظام ومؤشر كتلة الجسم والعضلات الهيكلية ومحتوى الماء ومستويات البروتين ومعدل الأيض الأساسي.

وتعد هذه المقاييس ضرورية للأفراد الذين يتطلعون إلى الحفاظ على مستويات صحتهم ولياقتهم البدنية أو تحسينها.

وفي حين أن ساعة Amazfit Balance يمكن أن تعطي قياسات مماثلة، فإن الشركة تقول إن الساعة قادرة على قياس مقاييس الجزء العلوي من الجسم فقط.

ويركز المنتج الجديد على قياس مقاييس الجزء السفلي من الجسم. وتدعي Amazfit أن تحليل بيانات الجزء العلوي والسفلي من الجسم معًا يحسن بصورة كبيرة من دقة التحليل الصحي.

ويمكن للمستخدمين عرض النتائج من خلال تطبيق محلل مصغر مخصص يعرض صورة شاملة لمقاييسهم الصحية العامة.

وتشير Amazfit إلى أن هذا الجهاز ليس مخصصًا للتشخيص أو العلاج الطبي. ويبلغ سعر منتج Body Composition Analyzer Mat نحو 40 يورو.

وتقول الشركة إنها لن تبيعه بصفته منتجًا مستقلًا، بل سيكون متاحًا بدلًا من ذلك في حزم أو من خلال الأنشطة التسويقية، دون أن تقدم الشركة المزيد من التفاصيل بخصوص هذه الخيارات.

ويقتصر حاليًا توفر المنتج على فرنسا وإيطاليا، ومن غير المعروف بعد إذا كانت Amazfit تخطط لتوسيع نطاق توفره إلى مناطق أخرى، ويشمل ذلك أمريكا الشمالية.