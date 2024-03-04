هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تفتتح مسار الفضاء في المؤتمر التقني الدولي ليب 24

افتتحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية “مسار الفضاء” في المؤتمر التقني الدولي ليب في نسخته الثالثة والذي يختص بلقاءات وجلسات حوارية في مجال الفضاء، حيث يهدف المسرح لأن يكون منصة ريادية لمشاركة أحدث التوجهات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز التعاون الدولي والمحلي لتطوير منظومة الفضاء.

وأوضح نائب المحافظ المكلف​ لقطاع الفضاء بالهيئة السيد فرانك سالجغيبير خلال افتتاح أعمال “مسار الفضاء” أن الهيئة من خلال أدوارها التنظيمية للقطاع تتطلع إلى تقديم إسهامات تواكب التطلعات العالمية، وتمكين القدرات المحلية من وضع بصمتها في تشكيل المستقبل، وتعزيز النموذج الرائد الذي تقدمه الهيئة من خلال تكامل قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية.

وسيقدم “مسار الفضاء” لزوار المعرض على مدى يومين لقاءات وجلسات حوارية وعروضا تقديمية تستكشف موضوعات معمّقة في مجال الفضاء، كما يتناول فيها المختصون والخبراء تطورات الفضاء من خلال تقنياته المستقبلية وابتكاراته المرتقبة وممكنات بنيته التحتية، إضافة إلى إبراز فرصه الاقتصادية وتحدياته الاستثمارية وصناعة برامجه وريادة الأعمال فيه.

يشار إلى أن “مسار الفضاء” يعد أحد مبادرات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والتي تتطلع من خلاله إلى إبراز ممكّنات المملكة وطموحاتها الرامية إلى اغتنام فرص الفضاء وتحفيز الابتكار، وإلهام الأجيال المقبلة لقيادة المستقبل، وإثراء المهتمين من خلال حوارات في مختلف ابتكاراته وتطوراته وتحدياته.