موزيلا تعيد تصميم واجهة فايرفوكس للأجهزة اللوحية

تتخذ موزيلا خطوات كبيرة نحو تحسين تجربة مستخدمي فايرفوكس عبر الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد من خلال الإصدار المحسن للأجهزة اللوحية من تطبيقها الذي طال انتظاره.

ويعد هذا التطور بمنزلة لحظة مهمة لمستخدمي الأجهزة اللوحية الذين انتظروا طويلاً تجربة تصفح تستفيد بصورة كاملة من مساحة الشاشة الواسعة التي توفرها الأجهزة.

وتقترب موزيلا من سد هذه الفجوة من خلال تقديم شريط علامات التبويب المحدث في أحدث إصدارات فايرفوكس، وتعد موزيلا بواجهة وظيفية ومصممة أيضًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لتصفح الأجهزة اللوحية.

ويتوفر شريط علامات التبويب الجديد لأجهزة أندرويد اللوحية ضمن “الإعدادات السرية” ضمن النسخة Nightly من متصفح فايرفوكس.

ولا تأتي هذه الميزة مفعلة افتراضيًا، مع أنه يمكن تفعيلها من خلال عملية بسيطة، مما يكشف عن نية موزيلا لتحسين تصفح الأجهزة اللوحية.

ويسلط كشف المطور سورين هنتزشيل عن هذه الميزة الضوء على التزام موزيلا بالابتكار والتصميم الذي يركز على المستخدم.

وتعد المبادرة خطوة مهمة إلى الأمام في إنشاء بيئة تصفح أكثر قابلية للتكيف وبديهية لمستخدمي الأجهزة اللوحية، مع أنه لا يوجد حتى الآن وظائف معينة، مثل سحب علامات تبويب المتصفح وإفلاتها.

وكانت الرحلة نحو متصفح فايرفوكس المحسن للأجهزة اللوحية طويلة ومليئة بعدم اليقين. وأعرب المستخدمون لسنوات عن رغبتهم في الحصول على واجهة مخصصة للأجهزة اللوحية عبر منصات، مثل صفحة Mozilla Ideas و GitHub.

وساهم عدم الوضوح المحيط بخطط موزيلا لواجهة مستخدم متوافقة مع الأجهزة اللوحية في تأخير التطوير.

ويشير تنشيط ميزة شريط علامات التبويب الجديدة في نسخة Nightly من متصفح فايرفوكس إلى نقطة تحول في نهج موزيلا لتحسين المتصفح للأجهزة اللوحية.

وتعالج هذه الخطوة طلبات المستخدمين الطويلة الأمد، وتتوافق أيضًا مع أهداف موزيلا الواسعة المتمثلة في تعزيز إمكانية الوصول ورضا المستخدم عبر الأجهزة.

ومع استمرار موزيلا في تحسين إصدار فايرفوكس المحسن للأجهزة اللوحية، يزداد الترقب بين مستخدمي الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.

ولا يقتصر هذا التطور على الترقيات الجمالية فقط، بل إنه يمثل التزامًا عميقًا بتوفير تجربة تصفح تستفيد من الإمكانات الكاملة للأجهزة اللوحية.

ولا تزال الوظائف الكاملة لميزة شريط علامات التبويب قيد التطوير، مع أن التقدم المحرز حتى الآن يقدم لمحة عن مستقبل التصفح عبر أجهزة أندرويد اللوحية.