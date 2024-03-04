حصلت ساعة OnePlus Watch 2 على تحسينات كبيرة مقارنةً بالجيل الأول، وأبرز هذه التحسينات أنها أصبحت تعمل بنظام Wear OS من جوجل، وهذا يجعلها تتنافس مع الساعات الأخرى التي تعمل بالنظام ذاته، ومنها: ساعة جوجل Pixel Watch 2.

تحتوي كلتا الساعتين على مزايا بارزة تتفوق بها على الساعات الأخرى؛ إذ تمتاز ساعة OnePlus Watch 2 بعمر البطارية الطويل الذي يدوم 100 ساعة، وأما ساعة جوجل فيصل عمر بطاريتها إلى 24 ساعة عند تفعيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة. ومع ذلك، تتفوق ساعة جوجل على ساعة ون بلس بدعمها مجموعة واسعة من المزايا الخاصة بقياس المؤشرات الصحية وتتبع اللياقة البدنية.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها كلتا الساعتين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين ساعتي OnePlus Watch 2 و Pixel Watch 2:

التصميم والشاشة:

تأتي ساعتا OnePlus Watch 2 و Pixel Watch 2 في هيكل دائري، وتمتاز ساعة جوجل بالطبقة الزجاجية البارزة التي تُغطي الشاشة، أما ساعة ون بلس فتُغطي شاشتها طبقة زجاجية مُسطحة تمامًا.

كلتا الساعتين تأتيان بحجم واحد فقط؛ إذ تأتي ساعة OnePlus Watch 2 بحجم قدره 46 ملم، وتأتي ساعة Pixel Watch 2 بحجم واحد قدره 41 ملم وهي أكثر ملاءمة للأشخاص الذين يفضلون الساعات الذكية الصغيرة الحجم، وتناسب ساعة OnePlus Watch 2 أولئك الذين يفضلون الساعات الكبيرة الحجم.

وفيما يتعلق بالوزن، تزن ساعة ون بلس 49 جرامًا، وهي أثقل من ساعة جوجل التي تزن 31 جرامًا، ويعود السبب في ذلك إلى أن جوجل اختارت استخدام الألمنيوم لتصنيع هيكل الساعة بدلًا من الفولاذ المقاوم للصدأ الذي استخدمته لتصنيع هيكل الجيل الأول من ساعتها Pixel Watch، بالإضافة إلى أن ساعة جوجل أصغر من ساعة ون بلس.

أما ساعة OnePlus Watch 2، فإن هيكلها مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والشاشة مغطاة بزجاج الياقوت لتعزيز المتانة، وأما شاشة Pixel Watch 2 فهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 5 لحمايتها.

تحتوي ساعتا Pixel Watch 2 و OnePlus Watch 2 على تاج رقمي وزرّ مادي، لكن التاج الرقمي في ساعة ون بلس مخصص للمنظر فقط، ولا يمكنك استخدامه للتنقل بين العناصر الظاهرة على الشاشة، وأما التاج الرقمي في ساعة جوجل Pixel Watch 2 فيمكن استخدامه للتنقل بين العناصر في واجهة المستخدم.

وفيما يتعلق بالشاشات، تضم ساعة OnePlus Watch 2 شاشة بمقاس قدره 1.43 بوصة، أما مقاس شاشة ساعة جوجل فيبلغ 1.2 بوصة، وكلتا الشاشتين لهما السطوع ذاته الذي يبلغ 1000 شمعة في المتر المربع، وتدعمان معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ولكن هناك فرق في الكثافة؛ إذ تمتاز شاشة ساعة ون بلس بكثافة قدرها 326 بكسلًا في البوصة الواحدة، وأما شاشة ساعة جوجل فتبلغ كثافتها 320 بكسلًا في البوصة الواحدة.

المعالج والأداء:

تشترك ساعتا Pixel Watch 2 و OnePlus Watch 2 فيما يتعلق بنوع المعالج وسعة ذاكرة التخزين الداخلية وسعة ذاكرة الوصول العشوائي؛ إذ تعمل كلتا الساعتين بمعالج Snapdragon W5 Gen 1 وتحتويان على سعة قدرها 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة قدرها 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

يكمن الفرق الرئيسي في المعالجات الأخرى التي تعمل بها هذه الساعات؛ إذ تضم ساعة جوجل شريحة MCU Cortex-M33 التي تدير بعض المهام في نظام Wear OS، وتعمل ساعة ون بلس بمعالج BES 2700 الذي يعمل مع نظام التشغيل RTOS لتشغيل تطبيقات ون بلس الأصلية.

وفيما يتعلق بأجهزة الاستشعار، تحتوي ساعتا Pixel Watch 2 و OnePlus Watch 2 على مقياس تسارع وجيروسكوب ومتتبع للخطوات، وبوصلة. كما أن كلتا الساعتين تقيسان معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم ومستويات التوتر.

تدعم OnePlus Watch 2 نظام تتبع المواقع العالمي (GPS) الثنائي النطاق الذي يحدد موقعك بدقة في أثناء ممارسة رياضة الجري أو ركوب الدراجات أو المشي لمسافات طويلة.

من ناحية أخرى، تحتوي ساعة Pixel Watch 2 على مستشعر لقياس درجة حرارة الجلد في الليل، ومستشعر مخصص لقياس استجابة الجسم (cEDA) يكتشف التغيرات الكهربية في بشرتك التي تشير إلى الإجهاد؛ مما يمنحك بيانات أكثر دقة من البيانات التي تقدمها ساعة OnePlus Watch 2 فيما يتعلق بتتبع النوم، وقياس مستوى التوتر.

وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالنوم والتوتر والتمارين الرياضية والمؤشرات الصحية، تأتي Pixel Watch 2 مع ستة أشهر مجانية من خدمة Fitbit Premium، ويمكن تتبع جميع بياناتك هناك، وأما ساعة ون بلس فتحتوي على تطبيق خاص بها يحتوي على ملخصات حول البيانات الخاصة بالنوم والتمارين الرياضية التي مارستها، ولكنه يحتوي على مزايا أقل بكثير من برنامج Fitbit الذي يقدم للمستخدمين اقتراحات لتدريبات مناسبة لاحتياجاتهم، ويوفر تقارير مفصلة عن المؤشرات الصحية.

تدعم كلتا الساعتين مزية التوقف المؤقت والاستئناف التلقائي في أثناء ممارسة التدريبات، بالإضافة إلى تعرّف التمرين التلقائي في بعض الفئات.

البطارية والشحن:

تحتوي ساعة OnePlus Watch 2 على بطارية تبلغ سعتها 500 ميلّي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير من بطارية ساعة جوجل Pixel Watch 2 التي تبلغ سعتها 306 ميلّي أمبير في الساعة.

تستمر بطارية ساعة OnePlus بالعمل مدة قدرها 100 ساعة، وأما بطارية ساعة Pixel Watch 2 فتستمر بالعمل مدة تصل إلى 24 ساعة مع تشغيل خاصية (التشغيل الدائم) Always On Display.

وعند نفاد طاقة البطارية، تستغرق ساعة 2 Pixel Watch مدة قدرها 75 دقيقة للشحن الكامل، وأما ساعة OnePlus Watch 2 فيستغرق شحن بطاريتها بالكامل مدة تقل عن ساعة.

السعر:

ساعة OnePlus Watch 2 مُتاحة للطلب الأولي بسعر قدره 300 دولار، وتُباع ساعة جوجل Pixel Watch 2 بسعر يبدأ من 350 دولارًا.