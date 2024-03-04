معالج إنتل Core i9-14900KS يبدأ بالظهور في فيتنام قبل موعد إطلاقه الرسمي

رُصد المعالج المركزي Core i9-14900KS لدى واحد من بائعي التجزئة الكنديين، مما يؤكد قرب إطلاق إنتل هذا المعالج في الأسواق خاصة بعد المعلومات السابقة التي أكدت إطلاق المعالج في منتصف شهر مارس.

وانتشرت صورة أيضًا لعلبة المعالج المركزي Core i9-14900KS ذات الإصدار المحدود الذي نشرها حساب I_Leak_VN على منصة X. وهذه الصورة تؤكد أن المعالج موجود بالفعل في واحد من المستودعات الفيتنامية.

ويعد المعالج المركزي Core i9-14900KS أقوى وأهم معالج في سلسلة معالجات Raptor Lake Refresh، إذ يُتوقع أن يحقق سرعة تردد تصل إلى 6.2 جيجاهرتز لنواة واحدة أو اثنتين، مع معدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 410 واط.

ويأتي معالج إنتل Core i9-14900KS في علبة زرقاء اللون عليها علامة إنتل كور i9 الجيل الرابع عشر مع ختم صغير كتب عليه (إصدار خاص). أما بالنسبة للسعر، فيعتقد موقع VC أن المشترين في فيتنام سيدفعون مبلغًا قدره 765 دولارًا، وهو سعر مرتفع مقارنة بسعر المعالج المركزي Core i9-14900K.

وبالإضافة إلى بعض التحسينات في زيادة التردد، فإن علامة (إصدار خاص) تعني أن معالج Core i9-14900KS سيكون أكثر استهلاكًا للطاقة من معالج Core i9-14900K.

ووفقًا للمواصفات المسربة، يأتي معالج Core i9-14900KS بمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 150 واطًا، في حين يأتي معالج Core i9-14900K بمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 125 واطًا.

وفي الوقت نفسه، وبناءً على نتائج اختبار OCCT، يمكن للمعالج المركزي Core i9-14900KS أن يستهلك طاقة تصل إلى 410 واط أثناء عمل المعالج بأقصى تردد؛ مما يؤدي إلى ارتفاع حرارته بوضوح وقد تحتاج إلى مبرد مائي متكامل حتى تستفيد منه؛ لأن ارتفاع الحرارة لن يسمح للمعالج بالعمل بتردد مرتفع.