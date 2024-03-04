مايكروسوفت تسعى إلى تعزيز استخدام ويندوز 11

تستعد مايكروسوفت في الشهر المقبل لعرض شاشات تدعو إلى تثبيت ويندوز 11 عبر أجهزة المؤسسات غير المُدارة التي تعمل بإصدارات Pro و Pro Workstation من نظام التشغيل ويندوز 10.

وتقول شاشات الدعوة: “يمكنك الترقية مجانًا إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل ويندوز 11. يمكنك الانتقال إلى سطح المكتب الآن واستخدام حاسوبك دون انقطاع أثناء تنزيل الترقية في الخلفية البالغ حجمها نحو 4 جيجابايت”.

وتعرض مايكروسوفت شاشات الدعوة للترقية إلى ويندوز 11 هذه عند تسجيل الدخول، وتظهر عادةً بعد إعادة تشغيل النظام. وتصل شاشات الدعوة بعد تثبيت التحديثات الأمنية لشهر أبريل 2024.

ويمكن للمستخدمين الترقية إلى النسخة 23H2 من ويندوز 11 أو الاستمرار في استخدام ويندوز 10 بعد ظهور شاشات الدعوة، وسيكون لدى المستخدمين أيضًا خيار جدولة ترقية ويندوز 11 من أجل مواصلة استخدام الحواسيب دون انقطاع أثناء عملية الترقية.

وقالت الشركة هذا الأسبوع: “إذا كانت مؤسستك تعتمد على مايكروسوفت لإدارة تحديثات ويندوز، فإنك ستبدأ برؤية واجهة مستخدم جديدة عبر أجهزة ويندوز 10 المؤهلة قريبًا. تظهر رسالة جديدة بعد تسجيل الدخول بدءًا من التحديث الأمني لشهر أبريل 2024”.

ولن تظهر شاشات الدعوة هذه إلا عبر الحواسيب الخاصة بالمؤسسات المرتبطة بالمجال السحابي التي تفي بمعايير الأهلية لنظام التشغيل ويندوز 11.

ولن تحصل الأجهزة التي تديرها أقسام تكنولوجيا المعلومات باستخدام أدوات، مثل Microsoft Intune أو Configuration Manager أو Windows Autopatch، أو أدوات إدارة خارجية أخرى على شاشات الدعوة للترقية إلى ويندوز 11.

ويصل إصدار Pro من نظام التشغيل ويندوز 10 إلى نهاية الدعم في تاريخ 14 أكتوبر 2025، ويستمر الإصدار النهائي من ويندوز 10 المسمى 22H2 بتلقي تحديثات الأمان الشهرية حتى ذلك التاريخ.

وأعلنت مايكروسوفت في الأسبوع الماضي أنها تفرض الآن تثبيت الإصدار 23H2 من ويندوز 11 عبر الأنظمة المؤهلة التي وصلت إلى تاريخ انتهاء الخدمة أو اقتربت منه.

وتأتي مرحلة الطرح القسري هذه بعد التحديث التلقائي للأنظمة التي تعمل بإصدارات متعددة من ويندوز 11، مثل 21H2 و 22H2، قبل أن تصل إلى نهاية الدعم في تاريخ 11 أكتوبر 2023.

وطرحت مايكروسوفت الإصدار 23H2 من ويندوز 11 في تاريخ 31 أكتوبر، أي بعد شهر واحد من طرحه عبر الأجهزة المسجلة في قناة معاينة الإصدار ضمن برنامج ويندوز إنسايدر.