مؤتمر ليب 24 يعلن استثمارات تتجاوز 11.9 مليار دولار لدعم قطاع التقنيات المستقبلية والحوسبة السحابية

أعلن مؤتمر ليب 24 التقني الدولي، اليوم إطلاقات واستثمارات تقنية هي الأكبر من نوعها في المنطقة تتجاوز قيمتها 11.9 مليار دولار، لدعم قطاعات التقنيات الناشئة والعميقة والابتكار والحوسبة السحابية، وتنمية المهارات الرقمية، وتحفيز الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية والابتكار، وكبيئة جاذبة للشركات التقنية الرائدة عالميًا، وبصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية لمعالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مع انطلاق فعاليات المؤتمر الذي يستمر حتى يوم الخميس القادم، مؤكدًا أن هذه الإطلاقات والاستثمارات الضخمة جاءت بدعم من صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمكينه لقطاع التقنية ودعمه لنمو وازدهار الاقتصاد الرقمي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

مستعدون لنصنع الحدث من الرياض؛ عاصمة التقنية والابتكار، ونشهد الآن افتتاح معالي @aalswaha للمؤتمر التقني الأكثر إلهامًا #LEAP24 pic.twitter.com/WtB6VHRkbv — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) March 4, 2024

الاستثمارات العالمية:

تفصيلًا للاستثمارات العالمية خلال أول أيام المؤتمر، أعلنت شركة (Amazon Web Services) استثمار ما يصل إلى 5.3 مليارات دولار لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة في المملكة. فيما أعلنت شركة (IBM) استثمارًا بقيمة قدرها 250 مليون دولار لإنشاء أول مركز عالمي لتطوير البرمجيات في المملكة.

وأعلنت شركة (ServiceNow) استثمارًا بقيمة تبلغ 500 مليون دولار لإطلاق أول مركز بيانات لها في المنطقة انطلاقًا من المملكة، إضافة إلى تدريب المواهب الوطنية وتطوير مهاراتها.

وشهد المؤتمر اليوم أيضًا إعلان شركة Datavolt؛ الرائدة في تطوير وبناء مراكز البيانات الحديثة، خطتها لاستثمار تبلغ قيمته 5 مليارات دولار لبناء مراكز بيانات مستدامة ومبتكرة في المملكة بقدرة تزيد على 300 ميجاواط.

كما أعلنت شركة DELL عزمها افتتاح مركز تصنيع وتوزيع وإيفاء الطلبات في السعودية، الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

بدعم من سمو #ولي_العهد؛ الرياض تشهد استثمارات تقنية في اليوم الأول من #LEAP24 وتوجه أنظار العالم نحوها. pic.twitter.com/OMZHIxwMxy — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) March 4, 2024

إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي في القطاع الصناعي في العالم:

أعلنت شركة أرامكو اليوم أيضًا إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي (aramcoMETABRAIN)، إضافة إلى إنشاء المختبر السعودي للابتكار SAIL كمركز وطني متكامل للابتكار ومعزز لمستقبل المملكة الرقمي.

وتنميةً لمهارات الكوادر الوطنية الرقمية، أعلنت شركة (Uipath Academy) إطلاق أول أكاديمية للأتمتة في المنطقة، لتدريب المواهب الوطنية.