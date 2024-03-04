لينوفو تكشف عن حاسوبها اللوحي Legion Tab

كشفت لينوفو عن جهاز لوحي جديد في السوق العالمية، ويبدو أن الجهاز هو النسخة المعاد تسميتها من جهاز الألعاب اللوحي للعلامة التجارية المسمى Legion Y700 الذي أطلقته في الصين خلال العام الماضي.

وزودت الشركة حاسوبها اللوحي الجديد بمجموعة الشرائح Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 المتكاملة مع وحدة معالجة الرسومات Qualcomm Adreno.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 13 مع ترقيات متوقعة لنظامي أندرويد 14 وأندرويد 15 وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

ويحتوي الجهاز ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x بسعة قدرها 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة قدرها 256 جيجابايت، كما يدعم توسيع مساحة التخزين حتى 1 تيرابايت.

ويتميز جهاز لينوفو الجديد بشاشة بقياس قدره 8.8 بوصات ودقة قدرها 2560×1600 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 16:10.

وتدعم الشاشة اللمس المتعدد، وتوفر سطوعًا قدره 500 شمعة في المتر المربع، ونسبة تباين قدرها 1500:1، ومعدل تحديث قدره 144 هرتز، إلى جانب دعم Dolby Vision و HDR10.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل، في حين يوجد في الجهة الأمامية كاميرا بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويدعم مكبرا الصوت Dolby Atmos، وهناك ميكروفون مزدوج ومستشعر القرب ومستشعر الإضاءة المحيطة ومقياس التسارع والجيروسكوب والبوصلة الإلكترونية ودعم القلم الإلكتروني S-Pen ونظام تبديد الحرارة Legion Coldfront.

وزودت لينوفو الجهاز ببطارية بسعة قدرها 6550 ميلي أمبير، بالإضافة إلى شاحن سريع من النوع USB type-C بقوة قدرها 68 واط.

وتدعي لينوفو أن الجهاز يوفر مقدار 12.8 ساعة من وقت تشغيل الفيديو المحلي، و 53.6 ساعة من وقت تشغيل الموسيقى، و 12.3 ساعة من وقت تصفح الويب.

ولا يدعم الجهاز الاتصال الخلوي، مع أنه يدعم Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3. وتشمل خيارات الاتصال الأخرى منفذي USB من النوع USB type-C وفتحة لبطاقة microSD.

ويتوفر الجهاز باللون الرمادي في السوق العالمية، ويحتوي هيكلًا معدنيًا مع حافظة مجانية، ويجب على العملاء شراء القلم الإلكتروني بصورة منفصلة.

ويشبه جهاز Legion Tab إلى حد ما الجهاز اللوحي Legion Y700 الذي أطلقته لينوفو في السوق الصينية في شهر يوليو 2023.