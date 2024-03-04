كل ما تريد معرفته عن ليب 2024.. المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم

انطلقت صباح اليوم من العاصمة السعودية الرياض فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر (ليب 2024)، الذي يُعد المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم، والذي يُقام في المدة الممتدة من 4 إلى 7 مارس 2024 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.

وتنعقد الدورة الثالثة من مؤتمر ليب تحت شعار (آفاق جديدة)، وذلك بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، بالإضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

التأثير العميق لمؤتمر ليب في صناعة التقنية:

عُقد اللقاء التعريفي للدورة الثالثة من مؤتمر ليب يوم الخميس الماضي في مقر الكراج وهو أحد المشاريع التي انطلقت من ليب في عام 2022، وشهد اللقاء التعريفي حضور قيادات ليب إلى جانب عدد من الخبراء التقنيين، والإعلاميين، والمهتمين.

وقد اُستعرض خلال اللقاء التعريفي تطورات مؤتمر ليب عبر أعوامه، إذ زادت الاستثمارات من 6.4 مليارات دولار في الدورة الأولى إلى أكثر من 9 مليارات دولار في الدورة الثانية، كما ارتفع عدد الحضور من 100,000 زائر في الدورة الأولى إلى أكثر من 172,000 زائر في النسخة الثانية، هذا إلى جانب مساحة المؤتمر التي توسعت عبر الأعوام من 44,250 متر مربع في الدورة الأولى لتتجاوز 138,000 متر مربع في الدورة الثالثة، مما يؤكد مكانة مؤتمر ليب بأنه الأكبر من نوعه في العالم.

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لتجهيز مساحة تتجاوز 138,000 متر مربع استعدادًا لرؤيتكم في أكبر مؤتمر تقني حضورًا بالعالم ليب الاثنين القادم نعمل لأجلكم، ومتشوقين لحضوركم في #ليب24🤍💜 📍| مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)

🗓| من 4 إلى 7 مارس 2024

سجل الآن:… pic.twitter.com/Wmvy79bAeq — LEAP (@LEAPandInnovate) February 29, 2024

إذ أصبح مؤتمر ليب منصةً استثنائيةً تجمع بين المبتكرين والمستثمرين في مجال التقنية، مع التركيز في دعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يعكس تفاني المملكة العربية السعودية في المضي قدمًا نحو المستقبل الرقمي، ويرسخ مكانتها بصفتها مركزًا للتقنية والابتكار ونقطة جذب للاستثمارات التقنية.

خبراء عالميون يجتمعون في مؤتمر ليب 2024:

يشارك في هذه الدورة أكثر من 1000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1000 خبير ومتحدث من 180 دولة لمناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، واستعراض أحدث الابتكارات.

وسيتبادل الخبراء على مدى أيام المؤتمر وجهات النظر والرؤى التي تشكل مستقبل التقنية وريادة الأعمال، وسيعتلي المنصة الرئيسية نخبة من الشخصيات البارزة في الوسط التقني، ومنهم: أرفيند كريشنا؛ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (IBM)، وأنطونيو نيري؛ الرئيس التنفيذي لشركة (Hewlett Packard Enterprise)، وإريك يوان؛ الرئيس التنفيذي لشركة زووم، وبورجي إيكهولم؛ الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، ومارغريت شرامبوك، الوزيرة السابقة للشؤون الرقمية والاقتصادية في النمسا، والعديد من المتحدثين.

بتاريخ حافل بالريادة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبلوك تشين، يشارك الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة IBM Arvind Krishna كمتحدث في #ليب24 ليناقش مستقبل عالم التقنية من 4 إلى 7 مارس 2024 pic.twitter.com/gcXpoqPjv3 — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) February 29, 2024

وتستقطب الدورة الثالثة من مؤتمر ليب 2024 أفضل العقول من كافة المجالات الذين يشاركون شغفهم بعالم التقنية والابتكار والاستثمار، كما تشهد حضورًا قويًا لكبرى الشركات التقنية في العالم مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأوراكل، وديل، وسيسكو، وأفايا، وإس إيه بي، وسيرفس ناو، وأمازون ويب سيرفس، وآي بي أم، وعلي بابا، وهواوي، وإريكسون، وغيرها من الشركات التقنية الرائدة في المنطقة؛ مثل: الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM).

أبرز فعاليات المؤتمر:

تضم الدورة الثالثة من مؤتمر ليب العديد من المنصات والمسارح، منها: المنصة الرئيسية، ومنصة (ديب فيست) DeepFest، بالإضافة إلى عدد من المسارح؛ ومنها: مسرح الاقتصاد الإبداعي، والثورة الصناعية الرابعة، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال الرقمية (كود)، والذكاء الاصطناعي في الإعلام، والتقنيات التعليمية، والتقنيات الصحية، والألعاب، وغيرها الكثير.

إليك أبرز المنصات والمسارح في مؤتمر ليب 2024:

1- المنصة الرئيسية: ستناقش مواضيع (ويب 3) WEB 3، وإستراتيجيات الشركات التقنية الكبرى والمليارية، وخصوصية المستخدمين في التقنية.

2- منصة المستثمرين: ستناقش الفرص الاستثمارية المبتكرة، وتقدم عددًا من ورش العمل المتخصصة بمشاركة أهم المستثمرين في العالم، وتتناول المنصة مواضيع عديدة مثل: تقاطع التقنية مع السياسات الحكومية والابتكار، وإستراتيجيات التمويل الناجحة وغيرها.

3- منصة (ديب فيست) DeepFest: تُعقد بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تحت شعار (الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال)، بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا وأكثر من 120 جهة عارضة، وستتناول المنصة في كل يوم موضوعًا في الذكاء الاصطناعي. وستناقش مواضيع تشمل: بداية الذكاء الاصطناعي من الأسس إلى التطورات، وإنجازات الذكاء الاصطناعي الحالية ومدى تأثيره، ودور الابتكارات والتقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن ينشأ عنه.

4- مسرح الشركات الناشئة: سيناقش نمو الشركات الناشئة وأهمية الابتكار فيها، بمشاركة عدد من المتحدثين مثل: إيمان عبد الشكور؛ المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Blossom Accelerator، وسوبريت مانكاندا؛ الشريك المؤسس لشركة Raiven Capital، وفينسنت لي؛ الشريك المؤسس لشركة Adaverse.

5- مسابقة روكت فيول: هي مسابقة تسلط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة في مجالات متنوعة مثل التقنية للإنسانية، والذكاء الاصطناعي، وتقدم هذا العام جوائز تتجاوز قيمتها مليون دولار.

لقد أثبت مؤتمر (ليب) على مر السنوات مكانته باعتباره عاملًا محفزًا للتطورات التحولية، وسيكون الحدث أكثر ديناميكيةً في دورته الثالثة هذا العام في ظل التزام كبرى الشركات ومشاركتها الفاعلة، فمن خلال تعزيز الابتكار وتقديم فرص للتعلم والتطور، يسهم ليب في تشكيل مستقبل القطاع التقني ويدعم الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم.