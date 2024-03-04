سامسونج تطلق هاتفها الذكي Galaxy F15 5G

أعلنت سامسونج إطلاق Galaxy F15 5G الذي يوفر للمستخدمين تجربة الهاتف الذكي مع العديد من المزايا المخصصة التي تميزه عن الهواتف الذكية السابقة.

ويتميز هاتف Galaxy F15 5G ببطارية قدرها 6000 ميلي أمبير ومزايا أخرى مخصصة، مثل شاشة من نوع Super AMOLED وأربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل أندرويد وخمس سنوات من التحديثات الأمنية لضمان تمتع المستخدمين بأحدث المزايا والأمان المعزز لسنوات قادمة.

وقالت سامسونج في بيان: “نؤكد مع أول هاتف ذكي من سلسلة Galaxy F لعام 2024 التزامنا بتمكين حياة عملائنا من خلال الأجهزة القوية، ويدل إطلاق Galaxy F15 5G على التزامنا الثابت بالابتكار الهادف الذي يخدم المستخدمين”.

ويتمتع Galaxy F15 5G بمظهر أجهزة جالاكسي المميزة، ويأتي مع شاشة من نوع Super AMOLED بقياس قدره 6.5 بوصات ودقة قدرها 2340×1080 بكسل ومعدل تحديث قدره 90 هرتز من أجل الحصول على تجربة مشاهدة غامرة.

وزودت سامسونج الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6100 Plus المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت.

ويأتي الهاتف مزودًا بميزة توفر ذاكرة وصول عشوائي افتراضية إضافية تصل إلى 12 جيجابايت، مما يضمن التشغيل السلس للتطبيقات ويعزز قدرات تعدد المهام بالجهاز للمستخدمين.

ويوجد في الجهة الخلفية من الهاتف كاميرا ثلاثية بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل، في حين يوجد في الجهة الأمامية كاميرا بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

وتوفر الكاميرا الخلفية تقنية Video Digital Image Stabilization لتقليل الضبابية أو التشويه في مقاطع الفيديو الناتجة عن الحركات غير المستقرة أو المهتزة.

ويعيد Galaxy F15 5G تعريف تجربة المستهلك من خلال مزايا، مثل Voice Focus التي تخفض الضوضاء المحيطة من أجل الحصول على تجربة اتصال مناسبة.

وتشمل المزايا الأخرى للهاتف دعم شبكات الجيل الخامس 5G وبصمة الإصبع المثبتة على الجهة الجانبية وفتحة بطاقة MicroSD ومنفذ سماعة الرأس، إلى جانب بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير يمكنها تشغيل الهاتف الذكي لمدة تصل إلى يومين، وهي تدعم الشحن بقوة قدرها 25 واط.

ويأتي الهاتف بثلاثة خيارات لونية، هي Ash Black و Groovy Violet و Jazzy Green، ويباع بسعر قدره 195 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، وبسعر قدره 205 دولارات لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.