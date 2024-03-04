دِل تكنولوجيز تعلن عن خططها لافتتاح مركز جديد للدمج والخدمات اللوجستية في الرياض

أعلنت شركة دِل تكنولوجيز اليوم عزمها افتتاح مركزًا جديدًا للدمج والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، يتضمن منشأة لعمليات التصنيع.

ويعكس هذا الاستثمار الإستراتيجي المكانة الرائدة لشركة دِل، التي ضمنت لها الحصول على ترخيص افتتاح مقر إقليمي في المملكة، كما أنه يعزز التزام الشركة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى دفع وتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال التقدم التكنولوجي.

وسيقوم المركز الجديد، الذي يقع مقره في الرياض، بالتعامل مع جميع خطوط منتجات دِل في المملكة، ومن ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم ووحدات التخزين والشبكات. وهذا بدوره سيساعد في إدارة الطلب المتزايد لحلول دِل الشاملة للمستهلكين والمؤسسات، وإنشاء خدمات وعروض إضافية، وتقليل المدة الزمنية لتسليم المنتجات، وتعزيز رضا العملاء. وعلاوة على ذلك، ستقوم شركة دِل بنقل مركزها الخاص بشاشات العرض المسطحة إلى الرياض، لتتمكن من تنفيذ عمليات تخزين المخزون وتسليمه مباشرة إلى العملاء مع القيام بعمليات الشحن في اليوم نفسه أو في اليوم التالي.

ومن المقرر أن تُشغّل المنشأة السعودية بحلول نهاية عام 2024، لتكون المنشأة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والثالثة لشركة دِل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تنضم إلى مركزين آخرين في أيرلندا وهولندا. وستؤدي المنشأة الجديدة دوراً محورياً في تسريع نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، وذلك بإيجاد فرص عمل جديدة، وتدريب مواهب محلية وتعزيز ثقافة الابتكار.

وفي معرض تعليقه على المنشأة، قال سعادة الأستاذ محمد الربيعان، وكيل التكنولوجيا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: “تعد خطط دِل لفتح مركز للتصنيع واللوجستيات في المملكة العربية السعودية خطوة هامة نحو رفع المشهد الرقمي في المملكة وتعزيز موقع المملكة بصفته محورًا رائدًا لتصنيع التكنولوجيا. هذا الجهد يلبي متطلبات السوق ويتسق مع التزام المملكة بتنمية قوى عاملة مهارية في مجال التقنية، بهدف تطوير التعليم لتلبية الاحتياجات الصناعية. تتعهد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الاستثمار بتقديم المساعدة لشركة دِل في جهودها لتوسيع عملياتها داخل المملكة.”

من جانبه، قال محمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة “دِل تكنولوجيز” في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: “لطالما كانت شركة دِل في قلب قطاع التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عقدين من الزمن، ويسعدنا أن نحصل على الترخيص والموافقات اللازمة للعمل بموجب اللوائح الجديدة وفتح مركز جديد في المملكة. وتأتي هذه الخطوة التوسعية في سياق سعينا إلى الاستفادة من خبرة شركة دِل في مجال التقنيات المتطورة، وتعزيز مكانة المملكة كمساهم بارز في منظومة التكنولوجيا العالمية، بما يعزز توافق عملياتنا وأنشطتنا مع أهداف رؤية السعودية 2030. ونحن نتطلع من خلال هذا المركز الجديد، إلى إيجاد فرص نمو جديدة، والمساهمة في تطوير اقتصاد رقمي مزدهر في المملكة”.

وقد أعلن هذه المنشأة الجديدة أدريان ماكدونالد، رئيس شركة دِل تكنولوجيز لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أثناء مشاركة دِل في مؤتمر LEAP 2024 في الرياض، الذي تستعرض فيه أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والسحابة المتعددة، وأماكن العمل الحديثة، والحوسبة الطرفية، والأمن السيبراني، والمزيد غير ذلك.