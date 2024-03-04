إنستاجرام تتيح تعديل الرسائل بعد إرسالها

أعلنت منصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستاجرام خيارات جديدة لميزة المراسلة المباشرة Direct Messages، التي يُشار إليها اختصارًا DM، ومنها إمكانية تعديل الرسائل بعد إرسالها لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

ومن أجل تعديل رسالة ما بعد إرسالها، يضغط المستخدم عليها ضغطًا مطولًا، ثم يختار خيار “تعديل” Edit من القائمة التي تظهر تلقائيًا. وبعد التعديل، تعرض إنستاجرام تنويهًا يشير إلى أن الرسالة قد عُدّلت.

ومن الجدير بالذكر أن إنستاجرام بإضافة ذلك الخيار الجديد تتبع النهج نفسه في تطبيقات المراسلة الأخرى من ميتا مثل ماسنجر وواتساب، وكذلك تطبيقات أخرى مثل تيليجرام و iMessage وغيرها.

وأعلنت المنصة عبر موقعها الرسمي أنها ستتيح تثبيت ما يصل إلى ثلاث محادثات في الجزء العلوي من صندوق الرسائل، وذلك يشمل الرسائل الجماعية والمحادثات الفردية. ولتثبيت المحادثات، يجب على المستخدم سحب المحادثة لليسار أو الضغط مطولًا على الدردشة، واختيار خيار “التثبيت” Pin لتثبيتها في الجزء العلوي.

وأضافت إنستاجرام أيضًا خيارًا جديدًا لتعطيل مؤشرات قراءة الرسائل في المحادثات، ويمكن تفعيله لكافة المحادثات أو لمحادثات معينة فقط، ويجب على المستخدم الانتقال إلى قسم الرسائل في الإعدادات لتفعيله.

وتقدم إنستاجرام أيضًا العديد من السمات الجديدة التي يمكن تفعيلها في كل محادثة على حدة، بالإضافة إلى توفير خيار حفظ الملصقات المفضلة في الرسائل المباشرة للوصول إليها على نحو أسرع، ويستطيع المستخدمون حفظ الملصقات بالضغط المطوّل عليها.

وتبدأ المنصة طرح تلك المزايا الجديدة للمستخدمين بدءًا من اليوم، علمًا بأنها ستكون متاحة لهم على نحو تدريجي.