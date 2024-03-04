“أمازون ويب سيرفيسز” تطلق منطقة جديدة لمراكز بياناتها في السعودية

المنطقة الجديدة ستمكن العملاء من نشر وتنفيذ تطبيقاتهم البرمجية وخدماتهم وتخزين المحتوى بشكل آمن في المملكة مع توفير الخدمات للمستخدمين النهائيين والحدّ من التأخير

المنطقة الجديدة تعكس الالتزام الطويل الأمد لشركة “أمازون ويب سيرفيسز” إزاء تلبية الطلب المرتفع للخدمات السحابية في المملكة والمنطقة

الشركة تخطط لاستثمار أكثر من 5.3 مليارات دولار (19.88 مليار ريال تقريباً) في المملكة العربية السعودية

“أمازون ويب سيرفيسز” تعتزم إنشاء مركزين جديدين للابتكار، وسيشمل الاستثمار تمكين مهارات الطلاب والمطورين المحليين والجيل القادم من المواهب المحلية في مختلف مراحل حياتهم المهنية، وإتاحة فرص اكتساب لمهارات الحوسبة السحابية

أعلنت “أمازون ويب سيرفيسز” (AWS)، التابعة لشركة Amazon.com، اليوم عزمها إطلاق منطقتها الجديدة لمراكز بياناتها في المملكة العربية السعودية في عام 2026. وستمنح هذه المنطقة المطورين والشركات الناشئة ورجال الأعمال والمؤسسات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والألعاب والمنظمات غير الربحية، المزيد من الخيارات لتشغيل تطبيقاتها وخدمة مستخدميها النهائيين من مراكز البيانات الموجودة في المملكة، لدعم العملاء الراغبين في الاحتفاظ ببياناتهم ومحتواهم داخل المملكة. وفي إطار التزامها الطويل الأمد، تخطط الشركة لاستثمار أكثر من 5.3 مليارات دولار (19.88 مليار ريال تقريباً) في المملكة. للمزيد من المعلومات حول البنية التحتية العالمية لشركة “أمازون ويب سيرفيسز”.

وقال براساد كاليانارامان، نائب الرئيس لخدمات البنية التحتية في “أمازون ويب سيرفيسز”: “يسهم إعلاننا اليوم في إلقاء الضوء على جهود التحول الرقمي التي تبذلها المملكة، وذلك من خلال أعلى توفير مستويات الأمن والمرونة التي تضمنها بنيتنا التحتية السحابية، مما يساعد على تلبية الطلب السريع النمو لهذا النوع من الخدمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وستعمل المنطقة الجديدة على تمكين المؤسسات من الاستفادة الكاملة من قدرات السحابة ومن التقنيات التي توفرها الشركة، ومن ذلك الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى إحداث ثورة حقيقية في الطرق التي تتبعها الشركات والمؤسسات لتلبية احتياجات عملائها. ونتطلع من جانبنا إلى تقديم الدعم للمؤسسات والشركات الناشئة في المملكة، وتوفير تطبيقات مدعومة بالسحابة تساعد على تسريع النمو ورفع مستويات الإنتاجية والابتكار، وتحفيز إيجاد فرص العمل والتدريب لتطوير المهارات وتوفير الفرص التعليمية.

وقال معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية: “إن الشراكة مع “أمازون ويب سيرفيسز” وإعلانهم منطقتهم الجديدة، المدعومة باستثمار يبلغ 5.3 مليارات دولار، سيكون بداية تبشّر ببزوغ فجر جديد من التميز التكنولوجي والابتكار في المملكة. وتُظهر هذه المنطقة السحابية الالتزام الراسخ من جانبها بحفز جهود البحث والابتكار، وتمكين رواد الأعمال للإسهام في تحقيق الرخاء لمنطقتنا والعالم أجمع”.

وستتألف منطقة “أمازون ويب سيرفيسز” الجديدة من ثلاث “مواقع لتوافر الخدمات” (Availability Zones) عند إطلاقها (ويقصد بذلك مواقع مادية منفصلة ومتميزة داخل المنطقة الجغرافية، حيث صممت كل واحدة منها لتكون معزولة عن حالات الفشل التي قد تتعرض لها مناطق التوافر الأخرى، مع الحفاظ على اتصالها البيني لتوفير درجة عالية من التوافر والقدرة على التعامل مع الأخطاء حال ظهورها)، إضافة إلى 105 مناطق أخرى موجودة عبر 33 منطقة جغرافية على مستوى العالم. وإلى جانب إعلان اليوم، تعتزم الشركة إطلاق 18 منطقة إضافية وست أخرى في ماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية وتايلاند، فضلاً عن سحابتها السيادية الأوروبية. وتتكون المناطق التابعة للشركة من مواقع لتوافر الخدمات تنشر البنية التحتية في مواقع جغرافية منفصلة ومتميزة. وتقع المناطق في أماكن بعيدة عن بعضها، وبمسافة تضمن دعم استمرارية أعمال العملاء، ولكنها تكون قريبة بما يكفي لضمان إمكانية الوصول إلى التطبيقات المتاحة في العديد من “مواقع توافر الخدمات” الأخرى في غضون مدة زمنية منخفضة. وتتمتع كل منطقة بالمواصفات الضرورة، ومن ذلك القدرة المطلوبة والتبريد والأمن المادي المستقل، كما أنها تكون متصلة عبر شبكات متكررة تمتاز بزمن استجابة منخفض للغاية. ويمكن لعملاء الشركة ممّن يركزون على خاصية التوافر العالي، اللجوء إلى تصميم تطبيقاتهم وإتاحة تشغيلها في مواقع متعددة لتوافر الخدمات لتحقيق قدر أكبر من المرونة في علاج الأخطاء”.

وتقدم “أمازون ويب سيرفيسز” أوسع وأعمق مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التحليلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة وقاعدة البيانات وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي وخدمات الهاتف المحمول والتخزين والتقنيات السحابية الأخرى. سيتمكن العملاء على اختلاف مستوياتهم، بدءاً من الشركات الناشئة وحتى الشركات الكبيرة ومؤسسات القطاع العام والمنظمات غير الربحية، من استخدام التقنيات المتقدمة من السحابة الرائدة عالمياً لدفع الابتكار، وتوفير الخيارات المفضلة لمواقع تخرين البيانات ومعالجتها خلال زمن وصول أقل، وتلبية طلب الخدمات السحابية في المملكة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.

التزام أمازون بتطوير المهارات الرقمية

في إطار حرصها على دعم التوجّه نحو اعتماد السحابة في جميع أنحاء المملكة، ستواصل “أمازون ويب سيرفيسز” توسيع نطاق برامجها التدريبية، والمساعدة في تسريع تحقيق هدف “رؤية السعودية 2030” المتمثل في تمكين المرأة من خلال زيادة مشاركتها في القوى العاملة. ولدعم هذا الهدف على وجه التحديد، تطلق “أمازون ويب سيرفيسز” برنامجاً جديداً لتمكين المهارات، وهو “مبادرة مهارات المرأة السعودية من أمازون ويب سيرفيسز”، بالشراكة مع “غلوبال نوليدج” Skillsoft Global Knowledge. وستتولى الشركة مهام تدريب ما يصل إلى 4,000 امرأة بالمجان على أساسيات ممارسي التقنيات السحابية التي تطورها الشركة ذاتها، وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية في الفصول الدراسية تحت إشراف متخصصين معتمدين تقوم الشركة بتوفيرهم لهذه الغاية، وصممت هذه المبادرة بهدف مساعدة المرأة على دخول ميدان العمل في مجال الحوسبة السحابية.

وستواصل “أمازون ويب سيرفيسز” أيضاً الاستثمار في تمكين مهارات الطلاب والمطورين المحليين والمهنيين المتخصصين في المجال التكنولوجي والمجالات الأخرى والجيل القادم من قادة تكنولوجيا المعلومات في المملكة، من خلال خدماتها ومبادراتها الأخرى، ومن ذلك AWS Academy، و AWS Educate، و AWS re/Start، و AWS re/Start و AWS Skill Builder. وتساعد هذه الخدمات الطلاب من جميع الخلفيات والخبرات على الاستعداد للعمل في مهن تتعلق بالتقنيات السحابية. وتوفر برامج التعليم والتأهيل من الشركة فرص التعلم التي يبحثون عنها، بدءاً من دورات التعليم العالي إلى برامج تطوير القوى العاملة المنتظمة، وحتى المحتوى التعليمي التفاعلي القائم على الألعاب.

وستقوم “أمازون ويب سيرفيسز” بإنشاء مركزين جديدين للابتكار، كما ستركز على تزويد الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإرشاد الفني والتدريب على العديد من تقنياتها، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وستوفر الشركة أيضاً منحاً مالية لتمويل أبحاث طلاب الدراسات العليا، وتوفير اشتراكات مجانية في برنامجها AWS Skill Builder، وسيستفيد منها قرابة 4,000 شخص يعملون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. ويعتبر AWS Skill Builder مركزاً للتعليم الرقمي يوفر ما يزيد على 600 دورة مجانية باستخدام ما يصل إلى 14 لغة مختلفة، كما يغطي أكثر من 30 خدمة تقدمها الشركة، وتتراوح بين المستويات التأسيسية وصولاً إلى المستويات المتقدمة. ومن خلال توسيع التزامها بالتدريب الرقمي المجاني، ستساعد “أمازون ويب سيرفيسز” في تسريع عدد المرشحين المتنوعين الذين يدخلون مسار المواهب. وبناءً على هذا الالتزام، ستواصل الشركة أيضاً توسيع نطاق برامجها التدريبية وتسريع تحقيق هدف “رؤية السعودية 2030” المتمثل في تمكين المرأة وزيادة أعداد النساء المشاركات في القوى العاملة.

وستوفر “أكاديمية أمازون ويب سيرفيسز” لمؤسسات التعليم العالي منهجاً جاهزاً للتدريس في مجال الحوسبة السحابية، بهدف إعداد الطلاب للحصول على شهادات تحظى باعتراف الصناعة، والتقدّم لشغل الوظائف السحابية المطلوبة. وقامت إحدى عشرة مؤسسة للتعليم العالي في المملكة بدمج دورات “أكاديمية أمازون ويب سيرفيسز” في مناهجها الدراسية، ومن ذلك كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، وجامعة الملك خالد، وجامعة المجمعة، وجامعة الأمير محمد بن فهد، والكثير غيرها من مؤسسات التعليم العالي على مستوى المملكة. وتلتزم “أمازون ويب سيرفيسز” بإزالة المعوقات التي تحول دون اكتساب المهارات السحابية، إلى جانب استثمارها مئات ملايين الدولارات لتوفير فرص التدريب المجانية التي تساعد في تطوير مهارات الحوسبة السحابية لما يقرب من 29 مليون شخص على مستوى العالم بحلول العام 2025.

وفي إطار التزامها المستمر بالمساهمة في تطوير المهارات الرقمية، أطلقت “أمازون ويب سيرفيسز” وأمازون آخراً أكاديمية أمازون لتوفير التدريب والمؤهلات الدراسية في مجال التكنولوجيا السحابية والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة في المملكة. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لبرنامج تنمية القدرات البشرية ضمن مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، وتهدف إلى تدريب أكثر من 30 ألف مواطن سعودي، وتوفير 35 ألف فرصة دراسية، كما ستقدّم 100 فرصة للتدريب العملي. وستوفر الأكاديمية أيضاً تدريباً تحويلياً وفرصاً دراسية مجانية لتأهيل المشاركين ومنحهم المؤهلات، لرفع مستوى الكفاءات المطلوبة، وإعداد المواهب السعودية لشغل وظائف المستقبل باقتدار. وسيعمل البرنامج على تمكين الجيل القادم من الشباب السعودي ورجال الأعمال والمهنيين في كافة مراحل حياتهم المهنية لتحقيق النجاح في مختلف المهارات المطلوبة، مثل الحوسبة السحابية والخدمات اللوجستية والقيادة. وستتعاون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة مع أمازون من خلال مبادرة المهارات المستقبلية التي أطلقتها الوزارة لتشجيع المواهب السعودية على التسجيل في أكاديمية تنمية المهارات التي تديرها الأكاديمية الرقمية السعودية وأكاديمية طويق. وتجمع أكاديمية أمازون بين خبرة أمازون التكنولوجية والتشغيلية العالمية وفهمها المناسب لمشهد المواهب السعودي، لنشر التدريب على المهارات المتطورة. وستشمل الشهادات مسار الحوسبة السحابية من المستويات الأساسية والمتقدمة إلى المستويات المتخصصة، وتغطي مجالات الهندسة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات، وغيرها من الشهادات التكنولوجية لإعداد الدارسين وتطوير الموظفين وتوفير الدعم لكوادر الشركات نحو المستقبل الرقمي.

وكجزء من التزامها المستمر بالمساهمة في تمكين مهارات المرأة ، أطلقت أمازون برنامج توظيف العاملات في مجال التوصيل، لتوفير الفرص المناسبة لتمكين المهارات وتمكين المرأة في المملكة من العمل في وظائف ناجحة في مجال الخدمات اللوجستية الداعمة لأنشطة التجارة الإلكترونية.

العملاء يشيدون بإنشاء منطقة “أمازون ويب سيرفيسز” في المملكة

تنتمي المؤسسات في المملكة إلى ملايين العملاء النشطين الذين يستخدمون تقنيات “أمازون ويب سيرفيسز” في أكثر من 190 دولة حول العالم. وتختار الشركات السعودية هذه الشركة لمساعدتها في مواصلة الابتكار وتعزيز كفاءة التكلفة وتسريع وقت الإطلاق. وهناك قائمة طويلة من المؤسسات السعودية التي تختار “أمازون ويب سيرفيسز” لإدارة متطلبات أعمالها وتسريع الابتكار وزيادة المرونة وتحقيق وفورات في التكاليف، ومن أبرزها عبد اللطيف جميل، والمراعي، والمسافر، ومجموعة الناغي، و “جاهز”، و “موبايلي”، والبحر الأحمر الدولية، ومجموعة الاتصالات السعودية، ومجموعة سيرا القابضة .. والكثير غيرها.

وتمارس شبكة عبد اللطيف جميل عملياتها منذ ما يقرب من 80 عاماً، وتضم طيفاً متنوعاً من الشركات العالمية التي تشكل مستقبل قطاعاتها الأساسية، مثل التنقل والطاقة والمياه والخدمات المالية والاستثمارات والصحة. وتنتشر أعمال الشبكة في أكثر من 35 دولة. وقال حسن جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عبداللطيف جميل: “يعد الإعلان عن منطقة “أمازون ويب سيرفيسز” الجديدة في المملكة تطوراً مهماً، لاسيما أن هذه الشركة توفّر تقنيات متقدمة تساعد في إطلاق الكفاءات الهائلة للشركات في المملكة والمنطقة، وبالتالي يمكنها الإسهام في دعم مستهدفات “رؤية 2030″. لقد اخترنا هذه الشركة في العام 2023 لتكون المزود المفضل للخدمات السحابية لشركة عبد اللطيف جميل. ومن شأن التعاون معها أن يساعدنا في رحلة تحولنا الرقمي المستمرة، ودفع جهودنا لتحقيق المزيد من الابتكار، والتركيز على العملاء عبر قطاعاتنا الأساسية”.

وشركة المراعي هي واحدة من أكبر شركات الألبان المتكاملة عموديًا في العالم وأيضاً واحدة من أكبر شركات إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط. حيث تمتلك الشركة 11 علامة تجارية مختلفة، منها واحدة من أكبر أساطيل النقل في الشرق الأوسط. وقال الدكتور فيصل الناصر، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في المراعي: “هذا يوم عظيم للتكنولوجيا في المملكة. إنشاء منطقة أمازون ويب سيرفيسز في المملكة العربية السعودية يمثل علامة فارقة هامة ستغير بلا شك مشهد الحوسبة السحابية”. “إن دمج خدمات السحابة الرائدة من أمازون ويب سيرفيسز والإمكانات الهائلة للمملكة العربية السعودية سيسهم في نمو وتطور الاقتصاد من خلال توفير الوصول للشركات إلى حلول سحابية قابلة للتوسع وآمنة وموثوقة. لقد اعتمدنا سياسة السحابة أولًا، ومع هذا الإعلان والفرص التي سيفتحها، نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع أمازون ويب سيرفيسز لتسريع مبادراتنا الرقمية وتحسين كفاءتنا التشغيلية”.

وتعد المسافر، إحدى شركات السفر الرائدة في المملكة، وهي منصة سفر متكاملة، حيث تضم شركات تلبي احتياجات السفر والسياحة لكافة القطاعات. وتأتي هذه الشركة في الطليعة عندما يتعلق الأمر بتقديم التجارب من المملكة وإليها وداخلها لأغراض الترفيه والأعمال والسياحة الدينية. وقال مزمل حسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: “نتطلع إلى الترحيب بـشركة “أمازون ويب سيرفيسز” في المملكة، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستمكننا من الاستفادة من تقنياتها في مجال الحوسبة السحابية لتعزيز الفوائد المتبادلة في أعمالنا. وباعتبارها السحابة الرائدة عالمياً، تمثل هذه الشركة مكوناً أساسياً من رحلتنا الرقمية، لذا فإننا على ثقة تامة بأن قدومها إلى المنطقة سيوفر لنا حلولاً على درجة عالية من الابتكار والمرونة لدفع النمو عبر قطاع السفر والسياحة في المملكة”.

من جهتها، تعد مجموعة الناغي من أكبر المجموعات المتخصصة في قطاعات السيارات والسلع الاستهلاكية والتجزئة في المملكة. وقال الدكتور زكريا النجار، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة الناغي للسيارات: “يسرّنا أن نتقدم بأطيب التهاني لشركة “أمازون ويب سيرفيسز” على هذه الخطوة الرائعة التي تأتي في الاتجاه الصحيح، نظراً إلى القدرات الهائلة التي تتمتع بها المملكة والفرص العظيمة التي توفرها. وسنحرص على استكشاف الإمكانيات التي ستجلبها “منطقة التوافر” الجديدة، ونتطلع إلى الاستفادة من الخدمات السحابية التي تقدمها الشركة لتسريع رحلتنا للتحول الرقمي”.

وتقدم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) خدمات متكاملة لاسلكية لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: الأفراد وقطاع الأعمال وشركات الاتصالات، وتمتلك إحدى أكبر الشبكات اللاسلكية من حيث التغطية في المملكة والمنطقة. وقال سلمان بن عبد العزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة “موبايلي”: “يعد هذا اليوم مناسبة خاصة لنا في شركة موبايلي، ويسرنا الترحيب بشركة “أمازون ويب سيرفيسز” الرائدة على مستوى الصناعة، كما أنها تتمتع بقوة استثنائية في مجال الحوسبة السحابية في المملكة. ويمثل هذا الإعلان خطوة مهمة لدعم التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بحلول متطورة وتمكين الشركات في المملكة. ومن خلال الاستفادة من فهم “موبايلي” العميق للسوق المحلية والبنية التحتية القوية ودمجها مع الخبرة العالمية لشركة “أمازون ويب سيرفيسز”، يمكننا توفير الكثير من الفرص الهائلة لتقديم الحلول المبتكرة للشركات والأفراد، والمساعدة في إحداث ثورة هائلة في التجربة الرقمية. ومن خلال الاعتماد على التقنيات التي توفرها “أمازون ويب سيرفيسز” من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، نتطلع إلى إطلاق أنشطة وخدمات جديدة للعمل بنحو أكثر كفاءة، والوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع، والمساهمة في تحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030″ الطموحة”.

البحر الأحمر الدولية تستخدم أكثر المفاهيم والتقنيات ابتكارًا لتقديم مشاريع تعزز بنشاط رفاهية وصحة العملاء والمجتمعات والبيئات. تدير البحر الأحمر الدولية وجهات سياحية مسؤولة ومجددة تهدف إلى تعزيز عروض السياحة الفاخرة والاستدامة في المملكة العربية السعودية، متجاوزة الحدود ليس فقط لحماية البيئة الطبيعية، بل لتعزيزها للأجيال القادمة. قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية: “نحن متحمسون لرؤية أفضل مزود للسحابة في العالم، أمازون ويب سيرفيسز، يقوم بالاستثمارات الكبيرة في السعودية. في البحر الأحمر الدولية، نعتقد أن هذا الاستثمار الكبير في البنية التحتية الرقمية سيعزز بشكل أكبر تقديم مشاريع الضيافة والسياحة المستدامة في المنطقة. تسلط هذه الشراكة الضوء على أهمية مشاريع رؤية 2030 وتظهر كيف تواصل المملكة العربية السعودية جذب الشركات الكبرى مثل أمازون ويب سيرفيسز لتكون جزءًا من نموها وتطورها”. “إن عمق واتساع خدمات أمازون ويب سيرفيسز، بدءًا من تقنيات البنية التحتية ووصولًا إلى الابتكارات الحديثة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، سيمكننا من تحويل تطبيقاتنا الحالية وبناء حلول جديدة بسهولة. سيعزز هذا الاستثمار الضخم في البنية التحتية الرقمية مشاريعنا الخاصة بالاستدامة والضيافة في المنطقة”.

وتعمل مجموعة “إس تي سي” stc في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة الاتصالات الثابتة والمتنقلة والبنية التحتية. وتشارك المجموعة في تقديم خدمات إنترنت الأشياء والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني. وقال عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة: “يمثل استثمار “أمازون ويب سيرفيسز” في المملكة دعماً قوياً لقطاع التكنولوجيا المزدهر فيها، كما يتزامن مع تحولها إلى المركز الرقمي البارز في المنطقة، بفضل اقتصادها المزدهر والشريحة الشبابية البارعة في التكنولوجيا. وسيؤدي هذا الاستثمار مع العمل الذي تقوم به مجموعتنا إلى تسريع هدف المملكة المتمثل في أن تصبح من أفضل الدول في قطاع الاتصالات والرقمنة على مستوى العالم”.

شركاء “أمازون ويب سيرفيسز”يشيدون بخطوتها لإنشاء منطقتها الجديدة

تعد شبكة شركاء “أمازون ويب سيرفيسز” مجتمعاً عالمياً يعتمد على تقنياتها وبرامجها وخبراتها وأدواتها لتطوير الحلول والخدمات للعملاء. ومن خلال علاقات التعاون القائمة بين الطرفين، تُقدّم الحلول المبتكرة والتعامل مع التحديات التقنية، والفوز بصفقات الأعمال، وتقديم خدمات قيّمة للعملاء. وتشمل قائمة شركائها في المملكة Adobe، وAppSquadz، وCognizant، وDXC Technology، وGenesys، وKyndryl، وLTMindtree، وSAP، وTrend Micro Incorporated، وZain، وغيرها الكثير. وللاطلاع على القائمة الكاملة، يمكن زيارة الرابط: aws.amazon.com/partners.

وقال توني بيتس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة “جينيسيس” Genesys: “تلتزم شركتنا بترسيخ وجودها في الشرق الأوسط، وجلب خبرات الذكاء الاصطناعي والابتكار إليها. وظهرت هذه الجهود آخراً من خلال إضافة إمكانات جديدة إلى قنوات التواصل الاجتماعي العامة التي ستمكن الشركات المحلية من تلبية توقعات قاعدة المستهلكين ذوي الخبرة الرقمية. وتبدي العديد من المؤسسات في المملكة ثقة عالية بحلولنا، ومن شأن تعاوننا مع “أمازون ويب سيرفيسز” أن يساعدنا في توسعة إطار قدراتنا السحابية، كما سيمكننا من تزويد المزيد من الشركات بالأسس اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، وتحقيق النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي. إن تعاوننا الطويل الأمد مع هذه الشركة يعد أمراً بالغ الأهمية لتزويد عملائنا بالمرونة اللازمة في عملياتهم، وتمكينهم من تلبية المتطلبات المحلية المتعلقة بخصوصية البيانات والحماية في مكان عملهم، حتى يتمكنوا من تقديم تجارب تعزز الولاء والتميز في السوق العالمية”.

وقال أحمد الفيفي، النائب الأول للرئيس لشركة SAP في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تلتزم SAP ومنظومة شركائها، مثل “أمازون ويب سيرفيسز”، بدعم المستهدفات الرقمية الواردة في “رؤية السعودية 2030″، ونعتز بالتاريخ الطويل من التعاون المشترك لتمكين المؤسسات من العمل بكفاءة عليا والاستفادة بشكل أفضل من بياناتها. وسيساعد هذا التوسع في شراكتنا على تعزيز التحول الرقمي للشركات السعودية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء شبكة من المؤسسات الذكية والمستدامة والمستقبلية. ونعتقد أن هذا التعاون سيعود بالنفع على عملائنا في المملكة بشكل كبير، حيث سيعزز الابتكار، كما سيسهم في زيادة نشر الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي الاحتياجات المحلية، وتحديداً البرنامج السعودي الاستثنائي للتنويع والتحول الاقتصادي”.

من جهته، قال المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر: الرئيس التنفيذي لشركة زين: “لقد تمكنت المملكة من الوصول إلى مكانة مرموقة كمركز لتقنيات الجيل التالي بفضل “إستراتيجية السحابة أولاً” التي تركز على دفع النمو من خلال الابتكار. وستعمل هذه الشراكة على تعزيز حلولنا الراقية، وتمكين عملائنا من الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي التوليدي ووظائف المدينة الذكية. ويتماشى ذلك مع هدفنا الإستراتيجي المتمثل في توسيع منظومتنا الرقمية لتمكين المجتمعات، وحماية البيئة، مع تشكيل مستقبل إنتاجية المؤسسات، وتسريع التحول إلى اقتصاد رقمي مستدام”.

الالتزام بالاستدامة

تواصل أمازون التزامها بأن تصبح شركة أكثر استدامة والوصول إلى مستوى الصفر الصافي لانبعاثاتها الكربونية (الحياد المناخي) في جميع عملياتها بحلول العام 2040، أي قبل 10 سنوات من الموعد الذي حددته اتفاقية باريس، ضمن التعهد المناخي. وشاركت أمازون في تأسيس التعهد المناخي، وأصبحت أول موقّعيه في عام 2019. وفي إطار التزامها بهذا التعهد، تواصل أمازون نهجها لتشغيل عملياتها بالطاقة المتجددة بنسبة قدرها 100% بحلول العام 2025، أي قبل خمس سنوات من الهدف الأصلي الذي يحل في عام 2030. ويمكن الاطلاع على منهجية أمازون العامة لمعرفة المزيد. وصنفت أمازون كأكبر مشتري الطاقة المتجددة للسنوات الأربع الماضية على التوالي، وهو الترتيب الذي تستحوذ عليه منذ عام 2020، وفق ما ورد في تقرير “بلومبرغ نيو إنيرجي فاينانس”. وتمتلك أمازون الآن أكثر من 500 مشروع للطاقة المتجددة في 27 دولة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون “أمازون ويب سيرفيسز” إيجابية من حيث استهلاك المياه بحلول عام 2030، ويعني ذلك إعادة كميات كبرى من المياه التي تستخدمها في عملياتها المباشرة إلى المجتمعات.