انطلاق أعمال الدورة الثالثة من مؤتمر ليب تحت شعار آفاق جديدة

انطلقت صباح اليوم، أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني “ليب”، الذي يعد الأكثر حضورًا في العالم، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في مَلهَم شمال مدينة الرياض، تحت شعار “آفاق جديدة”، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى 7 من مارس 2024م، بمشاركة أهم المتحدثين في قطاع التقنية، والخبراء، والمهتمين.

وتتناول جلسات اليوم الأول من “ليب”، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدن الذكية، وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي في القوى العاملة، والحوسبة الخضراء، ومستقبل الابتكار، والتحول الإستراتيجي، والاستثمار في مستقبل البشرية.

وتضم النسخة الثالثة مجموعة من المنصات والمسارح الجديدة وهي: منصة ريادة الأعمال الرقمية “كود”، ومسرح وزارة الإعلام، والفضاء، والألعاب، والشركات الناشئة.

وتنطلق مسابقة “روكت فيول” المخصصة للشركات الناشئة غدًا بجوائز تتعدى 1,000,000 دولار. وتنقسم المسابقة إلى عدة فئات؛ وهي: جائزة ليب، والنجم الصاعد، وأفياتريكس، والتقنية من أجل الإنسانية، وآفاق جديدة، والذكاء الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن “ليب” يعود في نسخته القادمة بحضور متوقع يتجاوز 200,000 زائر، وبوجود أكثر من 1,800 جهة عارضة، وأكثر من 1,100 متحدث، وأكثر من 668 شركة ناشئة، على مساحة تتجاوز 138,000 متر مربع.