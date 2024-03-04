آبل تعلن جهازها الجديد MacBook Air المزود بشريحة M3

أعلنت آبل جهازها الجديد MacBook Air المزود بالشريحة المسماة M3، وتزداد سرعة الجهاز مع شريحة M3 بمقدار 60 في المئة مقارنةً بالجهاز المزود بشريحة M1، كما أنه أسرع بمقدار 13 مرة مقارنةً بجهاز MacBook Air المزود بمعالج إنتل.

وبفضل شريحة M3 المزودة بمحرك عصبي، فإن جهاز MacBook Air يبقى الحاسوب المحمول الأفضل في العالم للمستهلكين، وهو يلبي متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي.

ويتميز جهاز MacBook Air الجديد بقياس قدره 13 إنشًا و 15 إنشًا بتصميم فائق النحافة والخفة، وعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، وشاشة ريتنا ليكويد المذهلة، مع إمكانيات جديدة تشمل دعمًا لغاية شاشتين خارجيتين، وشبكة لاسلكية سريعة.

ويتوفر جهاز MacBook Air بهيكل خارجي متين مصنوع من الألمنيوم بتصميم يدوم طويلًا، ويأتي بأربعة خيارات لونية، هي: لون سماء الليل المتميز بغلاف مؤكسد السـطح مبتكر للتقليل من آثار بصمات الأصابع، ولون ضوء النجوم، واللون الرمادي الفلكي، واللون الفضي.

ويقدم MacBook Air تجربة لا تضاهى بفضل المستوى العالمي للكاميرا والميكروفونات ومكبرات الصوت، وشحن MagSafe، فضلًا عن هدوئه والتصميم العديم المراوح ونظام macOS، ليصبح النموذج المزود بشاشة بقياس قدره 13 إنشًا بمنزلة الحاسوب المحمول الأفضل مبيعًا في العالم، ويصبح النموذج المزود بشاشة بقياس قدره 15 إنشًا بمنزلة الحاسوب المحمول الأفضل مبيعًا في العالم ضمن فئة 15 إنشًا.

ويمكن للعملاء الطلب اليوم، على أن يتوفر الجهاز بدءًا من يوم الجمعة الموافق 8 مارس.

وقال غريغ جوسويك، نائب رئيس آبل لشؤون التسويق العالمي: “يعد جهاز MacBook Air بمنزلة الحاسوب المحمول الأشهر والأحب للعملاء، وارتقى اليوم الجهاز إلى مستوى أفضل مع شريحة M3 والإمكانيات الجديدة.

يحافظ جهاز MacBook Air الجديد على الصدارة بكونه الحاسوب المحمول الأفضل والأنحف والأخف وزنًا في العالم، وهو يلبي احتياجات جميع العملاء مهما كانت، بدءًا من الطلاب الساعين لنيل درجاتهم العلمية، ووصولًا إلى المستخدمين في مجال الأعمال الذين يحتاجون إلى الإنتاجية، وأي شخص يتطلع إلى الحصول على هذه التركيبة الفريدة من الأداء وسهولة الحمل وعمر البطارية، وكل ذلك في تصميم من دون مراوح”.

أداء بسرعة خارقة مع شريحة M3

ترتكز شريحة M3 على المعمارية البالغ قدرها 3 نانومتر التي تدفع بأداء جهاز MacBook Air ليكون أسرع ويوفر إمكانيات أكثر.

ويتميز جهاز MacBook Air الجديد بوحدة معالجة مركزية ثمانية النوى ووحدة معالجة رسومات تضم 10 نوى، مع دعم ذاكرة موحدة تصل سعتها إلى 24 جيجابايت.

وتجعله هذه المزايا أسرع بمقدار 60 في المئة من الجهاز المزود بشريحة M1 وأسرع بمقدار 13 مرة من جهاز MacBook Air المزود بمعالج إنتل.

ويتميز أيضًا بعمر بطارية يصل لغاية 18 ساعة، وهو عمر يزيد ست ساعات على جهاز MacBook Air المزود بمعالج إنتل.

ويشعر المستخدمون بسرعة شريحة M3 في كل ما يفعلونه، بدءًا من المهام اليومية ووصولًا إلى أصعب المهام، مثل تعديل الصور والفيديوهات، وتطوير البرامج.

ومع الجيل الجديد من وحدة معالجة الرسومات في شريحة M3، فإن جهاز MacBook Air الجديد يدعم تكنولوجيا التظليل الشبكي المسرعة وتكنولوجيا تتبع الأشعة المسرعة بالأجهزة، مما يقدم إضاءة وانعكاسات وظلالًا دقيقة لتجارب لعب واقعية.

ويشمل أيضًا أحدث محرك وسائط مع دعم لفك ترميز AV1، بالإضافة إلى تقديم تجارب فيديو بكفاءة كبيرة وجودة عليا من خدمات تشغيل المحتوى عبر الإنترنت.

وترتقي شريحة M3 بأداء MacBook Air إلى مستوى جديد:

زيادة سرعة تشغيل الألعاب بمقدار 60 في المئة مقارنةً بجهاز MacBook Air بقياس قدره 13 إنشًا المزود بشريحة M1.

زيادة سرعة تعزيز الصورة بالذكاء الصناعي باستخدام ميزة Super Resolution في Photomator بمقدار 40 في المئة مقارنةً بجهاز MacBook Air بقياس قدره 13 إنشًا المزود بشريحة M1.

زيادة سرعة تشغيل جداول إكسل بمقدار 35 في المئة مقارنةً مقارنةً بجهاز MacBook Air بقياس قدره 13 إنشًا المزود بشريحة M1.

زيادة سرعة تعديل الفيديوهات في Final Cut Pro بمقدار 60 في المئة مقارنةً بجهاز MacBook Air بقياس قدره 13 إنشًا المزود بشريحة M1.

يوفر MacBook Air أداءً أسرع بمرتين ويزيد سرعة تصفح الويب بمعدل 50 في المئة مع عمر بطارية أطول بمقدار 40 في المئة مقارنة بحاسوب محمول مزود بمعالج Intel Core i7.

الجهاز الأفضل في العالم للمستهلكين لعصر الذكاء الاصطناعي

مع الانتقال إلى شرائح Apple silicon، فإن كل جهاز ماك هو منصة للذكاء الاصطناعي. وتشمل شريحة M3 محركًا عصبيًا مع 16 نواة، بالإضافة إلى مسرعات في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات لتعزيز التعلم الآلي ضمن الجهاز، مما يجعل جهاز MacBook Air الحاسوب المحمول الأفضل في العالم للمستهلكين لتلبية متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي.

ويقدم نظام macOS مزايا ذكية تعزز الإنتاجية والإبداع مستفيدًا بذلك من أداء الذكاء الاصطناعي ليتمكن المستخدمون من الاستفادة من مزايا الكاميرا القوية وتحويل الكلمات إلى نص مكتوب في الوقت الفعلي والترجمة وتوقع النص والإدراك البصري ومزايا تسهيلات الاستخدام وغير ذلك الكثير.

وتتيح الشبكة الواسعة من التطبيقات التي تقدم مزايا ذكاء اصطناعي متطورة للمستخدمين عمل كل شيء بدءًا من التحقق من الواجبات الدراسية بمساعدة أداة AI Math Assistance في Goodnotes 6، حتى تعزيز الصور تلقائيًا في Pixelmator Pro، وصولًا إلى إزالة الضوضاء المزعجة في الخلفية باستخدام CapCut.

وبفضل معمارية الذاكرة الموحدة لشرائح Apple silicon، فإن جهاز MacBook Air يمكنه تشغيل نماذج محسنة من الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك النماذج اللغوية الكبيرة ونماذج الانتشار، لتوليد الصورة محليًا.

وبالإضافة إلى الأداء عبر الجهاز، فإن MacBook Air يدعم الحلول السحابية، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل تطبيقات الإنتاج والإبداع التي تستخدم قوة الذكاء الاصطناعي، مثل Microsoft Copilot لنظام Microsoft 365 و Canva و Adobe Firefly.

الحاسوب المحمول الأشهر في العالم

يشهد MacBook Air إقبالًا من الأشخاص يفوق الإقبال على أي حاسوب محمول آخر، وترفع شريحة M3 المعايير مرة أخرى بقدرتها على الجمع بين الأداء وسهولة الحمل والمزايا التي يحبها المستخدمون.

ويتمتع MacBook Air بهيكل خارجي متين من الألمنيوم صمم ليدوم، ويتوفر الجهاز بقياس قدره 13 إنشًا و 15 إنشًا، ويوفر عمر بطارية طويلًا، ووزنًا خفيفًا، وسماكة تقل عن نصف إنش، وذلك لكي يتمكن المستخدمون من الإنجاز واللعب والإبداع أينما كانوا.

ويقدم النموذج المزود بشاشة بقياس قدره 13 إنشًا تعريفًا جديدًا لسهولة الحمل، في حين يقدم النموذج المزود بشاشة بقياس قدره 15 إنشًا آفاقًا أوسع للشاشة لأداء المهام المتعددة.

ويتميز جهاز MacBook Air بشاشة ريتنا ليكويد بقياس قدره 13.6 إنشًا أو 15.3 إنشًا، ودرجة سطوع تصل إلى 500 شمعة في المتر المربع، ودعم مليار لون، ووضوح أفضل من أجهزة الحواسيب المماثلة.

ويدعم جهاز MacBook Air المزود بشريحة M3 ما يصل إلى شاشتين خارجيتين عندما يكون غطاء الحاسوب المحمول مغلقًا، وهو مثالي لمستخدمي الأعمال، أو أي شخص يحتاج إلى شاشات متعددة لإنجاز مهام متعددة عبر التطبيقات أو لعرض أكثر من مستند في الوقت نفسه.

ويتميز جهاز MacBook Air المزود بشريحة M3 بشبكة Wi-Fi 6E التي تتيح سرعات تنزيل أسرع مرتين من الجيل السابق.

ويشمل أيضًا شحن MagSafe مع منفذي ثندربولت، إلى جانب منفذ صوتي لسماعات الرأس.

ويظهر المستخدمون بإطلالة جميلة مع كاميرا فيس تايم البالغة دقتها 1080 بكسلًا، سواء كانوا يتواصلون مع الأصدقاء والعائلة أم يتعاونون مع زملائهم أينما كانوا حول العالم، ويكون الصوت في حالته الفضلى مع مصفوفة من ثلاث ميكروفونات وصوت بوضوح معزز في المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

ويتميز جهاز MacBook Air بنظام صوت غامر مع دعم ميزة الصوت المكاني مع Dolby Atmos ليستمتع المستخدمون بمقاطع صوتية ثلاثية الأبعاد ومثالية للموسيقى والأفلام.

وتأتي لوحة مفاتيح ماجيك بالإضاءة الخلفية لتجربة طباعة مريحة وهادئة من خلال مفاتيح وظائف كاملة الارتفاع بالإضافة إلى ميزة بصمة الإصبع، ومن ثم يستفيد المستخدمون من طريقة سريعة وسهلة وآمنة لفتح قفل جهاز ماك وتسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع وإجراء عمليات الشراء من خلال Apple Pay، وكل ذلك بلمسة إصبع.

كفاءة macOS العالية

عندما يجتمع جهاز MacBook Air مع macOS يكون بين يديك تجربة لا تضاهى:

نظام macOS Sonoma: يستطيع المستخدمون الآن وضع الأدوات مباشرةً عبر سطح المكتب، والتفاعل معها بنقرة واحدة، بل وحتى الوصول إلى منظومة واسعة من أدوات آيفون عبر جهاز MacBook Air. ويزداد التفاعل والمتعة في مكالمات الفيديو مع مزايا، مثل تراكب مقدم العرض وردود الفعل. وتحافظ ملفات التعريف المختلفة أثناء التصفح عبر سفاري على الفصل بين العناوين أو المشاريع المتعددة، في حين تقدم تطبيقات الويب وصولًا سريعًا إلى مواقع الويب المفضلة، وتصبح تجربة اللعب فضلى مع نمط اللعب.

تعزيز الإنتاجية: يمكن لجميع المستخدمين تحقيق الاستفادة القصوى من الشاشة الواسعة في جهاز MacBook Air مع العرض المتقابل، أو التوسع في العرض بين الشاشات مع دعم ما يصل إلى شاشتين خارجيتين. يمكن لمزايا، مثل منظم الواجهة مساعدة المستخدمين في التركيز على أداء المهمة التي بين أيديهم.

مع آيفون أقوى: يعمل جهاز MacBook Air بسلاسة عبر آيفون وأجهزة آبل الأخرى مع ميزة الاستمرارية. وتتيح مزايا، مثل الإرسال السريع للمستخدمين مشاركة الصور والمستندات وغيرها واستلامها عبر أجهزة آبل القريبة. وتتيح لك الحافظة العامة نسخ الصور والفيديوهات والنصوص من تطبيقٍ ما في أحد أجهزة آبل، ومن ثم لصقها بكل سهولة في تطبيق آخر عبر جهاز ماك قريب. وتتيح الكاميرا للمستخدمين سهولة التقاط صورة شيء قريب أو مسحه ضوئيًا باستخدام آيفون، ويعرضها جهاز ماك تلقائيًا. ومع ميزة التسليم، يمكن بدء مهمة ما، مثل الرد على إيميل عبر أحد أجهزة آبل وإنهاء الرد بسهولة عبر جهاز آخر.

مجموعة واسعة من التطبيقات: يأتي جهاز MacBook Air مزودًا بتطبيقات تشمل فيس تايم والمساحة الحرة و iMovie وكراج باند والصور علاوة على تطبيقات للإنتاجية تشمل: Pages و Numbers و Keynote، مما يسهل على المستخدمين إنجاز أعمالهم. ويلاحظ المستخدمون أن التطبيقات التي يحبونها ويستخدمونها يوميًا تعمل بسرعة فائقة في نظام macOS، ويشمل ذلك Microsoft 365 والعديد من تطبيقات iOS المفضلة، مع آلاف التطبيقات المطورة والمحسنة للاستفادة من قوة شرائح Apple silicon.

أفضل جهاز للبيئة

يعد MacBook Air بمنزلة أول جهاز من آبل مصنوع من مواد معاد تدويرها بمقدار 50 في المئة، ويشتمل على ألمنيوم معاد تدويره بمقدار 100 في المئة مستخدم في الهيكل، وعناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بمقدار 100 في المئة مستخدمة في جميع القطع المغناطيسية، ورقاقات نحاسية معاد تدويرها بمقدار 100 في المئة في لوحة الدوائر الرئيسية.

ويلبي جهاز MacBook Air معايير آبل العالية المستوى في مجال كفاءة استهلاك الطاقة، إذ إنه خالٍ من الزئبق، ومثبطات اللهب، والكلوريد المتعدد الفينيل.

ويعتمد التغليف بمقدار 99 في المئة على الألياف، وهو أمر يقرب آبل من هدفها المتمثل في إزالة البلاستيك من جميع مواد التغليف بحلول 2025.

وحققت آبل حاليًا الحياد الكربوني في عملياتها العالمية، وتخطط لتحقيق الحياد الكربوني على امتداد سلسلة توريدها فيما يتعلق بالتصنيع ودورة حياة كل منتج بحلول عام 2030.

الأسعار والتوفر

يمكن للعملاء طلب جهاز MacBook Air المزود بشريحة M3 بدءًا من يوم الاثنين الموافق 4 من مارس عبر متجر آبل ومن خلال تطبيق متجر آبل في 28 بلدًا ومنطقة.

ويصل الجهاز إلى العملاء بدءًا من يوم الجمعة الموافق 8 من مارس، ويتوفر في متاجر آبل ولدى موزعي آبل المعتمدين.

ويبدأ سعر MacBook Air المزود بشريحة M3 بقياس قدره 13 إنشًا من 4600 درهم إماراتي و 4200 درهم إماراتي للطلاب.

في حين يبدأ سعر MacBook Air المزود بشريحة M3 بقياس قدره 15 إنشًا من 5500 درهم إماراتي و 5100 درهم إماراتي للطلاب.

ويتوفر كلا النموذجين بألوان سماء الليل، وضوء النجوم، والفضي، والرمادي الفلكي. وتتوفر المواصفات التقنية الإضافية وخيارات الإعداد بحسب الطلب والإكسسوارات عبر موقع الشركة الإلكتروني.

ومع برنامج Trade In من آبل، يمكنك استبدال حاسوبك الحالي والحصول على رصيد لشراء جهاز ماك جديد، ويمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني ليعرفوا قيمة أجهزتهم.

وعندما يتسوق العملاء لدى آبل مستخدمين بطاقة Apple Card، فإن بإمكانهم الدفع شهريًا دون فائدة سنوية لشراء جهاز MacBook Air الجديد عند اختيار الدفع من خلال الأقساط الشهرية مع بطاقة Apple Card، ويحصلون على 3 في المئة في رصيد Daily Cash مقدمًا.

ويمكن لكل من يشتري جهاز ماك من متاجر الشركة الاستفادة من جلسة شخصية فردية مجانية مع أحد مختصي آبل، وإعداد أجهزتهم، ويشمل ذلك المساعدة في نقل البيانات، وتلقي إرشادات بخصوص كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من جهاز ماك الجديد.