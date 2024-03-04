آبل تعرضت لغرامة أوروبية قدرها 1.8 مليار يورو

فرض منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة على آبل قدرها 1.84 مليار يورو بسبب قواعد متجرها للتطبيقات، وقيل لها إنها لا تستطيع منع خدمات الموسيقى من إعلان صفقات اشتراك رخيصة خارج متجر آب ستور.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي إن تحقيقها وجد أن الشركة تمنع مطوري تطبيقات بث الموسيقى إبلاغ مستخدمي iOS بطريقة كاملة عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والرخيصة المتوفرة خارج المتجر، بالإضافة إلى منع تعليمات الاشتراك في مثل هذه العروض.

وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي المسؤول عن سياسة المنافسة: “أساءت آبل على مدى عقد من الزمن استغلال موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى من خلال متجرها للتطبيقات، وفعلت ذلك من خلال منع المطورين إبلاغ المستهلكين بخدمات الموسيقى البديلة والرخيصة المتاحة خارج نظام آبل البيئي، وهذا التصرف غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، لذلك فرضنا غرامة على الشركة”.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها أخذت في الحسبان مدة الانتهاك وخطورته عند تحديد الغرامة، بالإضافة إلى إجمالي مبيعات آبل ورأسمالها السوقي، مع الأخذ في الحسبان أيضًا المعلومات غير الصحيحة التي قدمتها الشركة أثناء الإجراء الإداري.

ويعود تاريخ تحقيق الاتحاد الأوروبي إلى عام 2020 وأعلن بعد أن قدمت سبوتيفاي شكوى احتكار بخصوص ما يسمى بضريبة آبل.

وبالإضافة إلى الشكوى من العمولة البالغ قدرها 30 في المئة، اعترضت سبوتيفاي على قواعد متجر التطبيقات التي قالت إنها تقيد التواصل مع العملاء وتحد من قدرتها على تسويق الصفقات والترويج لها.

وركز تحقيق اللجنة بمرور الوقت على قواعد متجر التطبيقات التي تمنع المطورين إخبار المستخدمين عن بدائل خيارات الدفع الخاصة بشركة آبل.

وقالت اللجنة في شهر فبراير 2023 إن وجهة نظرها الأولية هي أن التزامات مكافحة التوجيه لشركة آبل تعد بمنزلة ظروف تجارية غير عادلة، وحاججت بأن سياسات متجرها للتطبيقات ليست ضرورية ولا متناسبة، ويمكن أن تؤدي إلى دفع المستخدمين المزيد والحد من خيارات المستهلك.

وتأتي الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تستعد فيه آبل لإصلاح قواعد توزيع التطبيقات في الاتحاد الأوروبي من أجل الامتثال لقانون الأسواق الرقمية، وتسمح أول مرة بأسواق تطبيقات خارجية عبر آيفون.

وانتقد مطورو التطبيقات نهج الشركة المتضمن فرض عمولة تصل إلى 17 في المئة للمطورين الذين يستخدمون طريقة دفع خارج نظام آبل البيئي، بالإضافة إلى رسوم سنوية قدرها نصف يورو لكل عملية تثبيت للتطبيق بعد المليون الأول.