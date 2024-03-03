مجموعة stc تطلق هوية صندوق الاستثمار الجريء”Tali Ventures”

أطلقت مجموعة stc اليوم ذراعها المتخصص في استثمارات رأس المال الجريء (Tali Ventures)، الذي يعزز توجهات المجموعة في النمو والابتكار، ويهدف إلى الاستثمار في الابتكار والشركات الناشئة المتوافقة مع إستراتيجية المجموعة، وإيجاد قيمة مضافة من خلال تبني تقنيات ونماذج أعمال جديدة ومبتكرة.

وقد بدأ الصندوق بالاستثمار في عدة مشاريع ناشئة، أهمها: شركة (Nile) المتخصصة في حلول معدات الشبكات، ومنصة (رواء) المتخصصة في مجال إدارة المخزون، ومنصة (نير بي) المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية، وتعكس هذه الاستثمارات التزام المجموعة بتحفيز التحول الرقمي من خلال استثمارات إستراتيجية في عدة مجالات وقطاعات تسهم في تحقيق النمو.

ويمثل إطلاق صندوق (Tali Ventures) إنجازًا بارزًا يضاف إلى مسيرة المجموعة الحافلة بالنجاحات، ويعكس التوجه في الاستثمار في المشاريع والتقنيات الواعدة التي تتميز بفرص نمو في المنطقة والعالم، وكذلك التمكين و الدعم المستمر لهذا القطاع من خلال التعاون مع العديد من الصناديق العالمية في الاستثمار مثل: صندوق (سنابل) و(Prosperity7) في المشاريع الريادية.

ويستثمر صندوق (Tali Ventures) في المشاريع الناشئة في مراحلها الأولية والمتقدمة، حيث يركز في المشاريع في عدة مجالات عديدة، منها: الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات السحابية، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني وغيرها من القطاعات الرقمية الأخرى.

ويأتي إطلاق هذا الصندوق استكمالًا لدور وجهود مجموعة stc في دعم رواد الأعمال والمشاريع الرقمية من خلال توفير عدة مبادرات واستثمارات، مثل: inspireU الذي احتضن ودعم أكثر من 100 مشروع ناشئ وخرج 10 دفعات؛ بالإضافة إلى مساهمة صندوقي الاستثمار STV وstc Ventures في الاستثمار بالعديد من المشاريع الناجحة على مستوى المنطقة، مما أسهم في دعم النمو والتنوع الاقتصادي الوطني بما يتوافق مع استراتيجية stc (تجرأ).