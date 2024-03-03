كيف تساعد مزايا كروم الجديدة في تعزيز تجربة البحث عبر الإنترنت؟

أضافت شركة جوجل مجموعة من مزايا البحث الجديدة إلى متصفح جوجل كروم (Google Chrome) بهدف تعزيز تجربة البحث عبر الإنترنت، وترتبط هذه المزايا بخاصية اقتراحات البحث الموجودة سابقًا في المتصفح التي تقدم اقتراحات عن استفسارات البحث المُحتملة تلقائيًا بناءً على مجموعة من العوامل، ويتضمن ذلك عمليات البحث السابقة والموضوعات الشائعة وعمليات البحث الشائعة من المستخدمين الآخرين.

حسّنت جوجل هذه الخاصية بإضافة المزيد من المزايا إليها بهدف مساعدتك في الحصول على اقتراحات بحث أكثر فائدة والعثور على المعلومات التي تبحث عنها حتى عندما يكون الاتصال بالإنترنت ضعيفًا.

وفيما يلي سنذكر مزايا جوجل كروم الجديدة وكيف تساعد في تعزيز تجربة البحث عبر الإنترنت:

1- تقديم المزيد من اقتراحات البحث:

تستند المزية الأولى إلى ما يبحث عنه الآخرون؛ إذ سيرى المستخدم اقتراحات جديدة في مربع البحث عندما يفتح تبويبًا جديدًا في إصدار سطح المكتب من جوجل كروم ويبدأ بالبحث عن موضوع معين. وستظهر اقتراحات تتعلق بعمليات البحث السابقة الخاصة بالمستخدم والمشابهة لما يبحث عنه الآخرون.

على سبيل المثال: إذا بحثت عن كيفية تحضير طبق كوري معين، قد ترى اقتراحات لأطباق كورية أخرى قد تحبها وقد بحث عنها أشخاص غيرك، ويمكن أن تساعدك هذه المزية في اكتشاف معلومات جديدة ومفيدة ذات صلة بالموضوع الذي تبحث عنه.

2- تحسين اقتراحات البحث الخاصة بالصور:

تهدف المزية الثانية إلى تسهيل التسوق عبر الإنترنت، وبدلًا من عرض صور لاقتراحات البحث في شريط العناوين تطابق منتجًا معينًا تبحث عنه، سيعرض جوجل كروم صور ذات صلة بما تبحث عنه ولكن لفئات بحث أوسع؛ إذ ترتبط هذه الصور باستعلام البحث الخاص بالمستخدم ولكنها لا تقتصر عليه، وهذا يساعد المستخدم في الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات دون الحاجة إلى كتابة اسمها في محرك البحث.

3- إمكانية الوصول إلى اقتراحات البحث حتى لو كان الاتصال بالإنترنت ضعيفًا:

المزية الثالثة مفيدة عندما يكون الاتصال بالإنترنت ضعيفًا، فقد حسنت جوجل قدرات محرك البحث ليقدم اقتراحات حول ما تبحث عنه حتى لو لم يكن لديك اتصال قوي بالإنترنت؛ إذ يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون الوصول إلى اقتراحات البحث عند استخدام متصفح جوجل كروم حتى لو كانت شبكة الإنترنت ضعيفة. وتعمل هذه المزية أيضًا في وضع التصفح المتخفي؛ مما يضمن للمستخدمين الوصول إلى اقتراحات البحث حتى عند التصفح بنحو خاص.