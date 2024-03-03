سدايا الشريك الإستراتيجي للذكاء الاصطناعي في مؤتمر ليب 2024

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في الدورة الثالثة من مؤتمر (ليب) LEAP، الذي ستنطلق فعالياته غدًا الاثنين، وتستمر حتى يوم الخميس 7 من مارس 2024، بوصفها الشريك الإستراتيجي للذكاء الاصطناعي للمؤتمر.

وتُعقد الدورة الثالثة من مؤتمر (ليب 2024) تحت شعار (آفاق جديدة)، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، بالإضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

وتبرز مشاركة (سدايا) في إقامة جناح تعرض خلاله أبرز مشروعاتها ومبادراتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ودورها في تعزيز ريادة المملكة في هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض دورها كممكِّن تقني للجهات الحكومية في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تنظم سدايا هاكاثون (Al oasis) بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، الذي يهدف إلى تطوير التطبيقات بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرَّر أن توقع (سدايا) خلال المؤتمر عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجهات المحلية والعالمية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، وتوفير أفضل التطبيقات والحلول الرقمية القائمة على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.

دعم منصة ديب فيست 2024:

تتضمن مشاركة (سدايا) أيضًا تقديم الدعم لمنصة (ديب فيست) للمرة الثانية ضمن مؤتمر ليب 2024، تحت شعار (الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال)، بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا وأكثر من 120 جهة عارضة، حيث تتناول المنصة في كل يوم موضوعًا في الذكاء الاصطناعي.

ما بين توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وجناح لأبرز منتجات الذكاء الاصطناعي وديب فيست.. #سدايا شريك الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي لمؤتمر #ليب24 pic.twitter.com/su3rMZ0Ws7 — SDAIA (@SDAIA_SA) March 3, 2024

ستتطرق مواضيع اليوم الأول إلى بدايةِ الذكاء الاصطناعي من الأسس إلى التطورات، فيما سيُظهر اليوم الثاني إنجازات الذكاء الاصطناعي الحالية ومدى تأثيره، ويتناول اليوم الثالث دور الابتكارات والتقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، وتختتم المنصة يومها الأخير حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن ينشأ عنه.

الجدير بالذكر أن الدورة الثالثة من مؤتمر ليب يشارك فيها أكثر من 1800 جهة عارضة من كبرى الشركات التقنية في العالم مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأوراكل، وديل، وسيسكو، وAvaya، وSAP، وسيرفس ناو، وأمازون ويب سيرفس، وIBM، وعلي بابا، وهواوي، وغيرها من الشركات.

وسيتبادل الخبراء على مدى أيام المؤتمر وجهات النظر والرؤى التي تشكل مستقبل التقنية وريادة الأعمال، وسيعتلي المنصة الرئيسية نخبة من الشخصيات البارزة في الوسط التقني، ومنهم: أرفيند كريشنا؛ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (IBM)، وأنطونيو نيري؛ الرئيس التنفيذي لشركة (Hewlett Packard Enterprise)، وإريك يوان؛ الرئيس التنفيذي لشركة زووم، وبورجي إيكهولم؛ الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، ومارغريت شرامبوك، الوزيرة السابقة للشؤون الرقمية والاقتصادية في النمسا، والعديد من المتحدثين.