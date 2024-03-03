“ديب فيست 2024” يجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة سينس تايم الشرق الأوسط، المتخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي – وهي مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي – مشاركتها راعيًا ماسيًا لمعرض (ديب فيست 2024) DeepFest، الحدث الرائد للذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، ضمن فعاليات مؤتمر ليب 2024، الذي ستنطلق فعالياته غدًا الاثنين، وتستمر حتى يوم الخميس 7 من مارس 2024، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض

ويُعدّ هذا الحدث منصة عالمية تجمع نخبة من الخبراء والباحثين وصناع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي، ورواد التكنولوجيا، وعلماء البيانات، وقادة المؤسسات، والأكاديميين من جميع أنحاء العالم، حيث يلتقون لمناقشة أحدث التوجهات والتطورات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبناء علاقات تعاونية لتشكيل مستقبل هذه التقنية الثورية.

وتأتي هذه الرعاية في إطار التزام شركة سينس تايم الشرق الأوسط بدفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشكيل مستقبل غني بالحلول الذكية التي تُفيد الأعمال والمجتمع على حدٍ سواء، والمساهمة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي كمركز رائد للابتكار التقني العالمي، وتمكين أحدث التقنيات العالمية وتطويرها، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 للتنويع الاقتصادي، وزيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي للمملكة.

وسينظّم خبراء سينس تايم الشرق الأوسط على هامش الفعالية سلسلة من الجلسات التفاعلية والنقاشية التي تتناول مواضيع حيوية في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل: الذكاء الاصطناعي الأخلاقيّ، والشبكات العصبية، والابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما ستوفر فعالية (ديب فيست 2024) فرصة فريدة للمشاركين للتواصل مع خبراء سينس تايم الشرق الأوسط، وتبادل المعرفة والأفكار مع رواد الفكر والباحثين والمؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعرّف أحدث حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدّمها الشركة، وكيفية تمكينها للشركات وتحسينها للحياة اليومية.

وستعرض سينس تايم الشرق الأوسط خلال فعالية (ديب فيست 2024)، مجموعة من التقنيات المتطورة التي تعكس التزامها بتحسين مختلف جوانب الحياة من خلال قوة الذكاء الاصطناعي، بما يشمل: التعليم والترفيه والرعاية الصحية، ومن أبرز التقنيات التي ستعرضها: منصة التعليم، وهي منصة مصمّمة لتوفير تجربة تعليمية شخصية للأفراد من مختلف القدرات، والمستويات المعرفية، والخلفيات.

كما ستكشف الشركة خلال الحدث عن ابتكار متطور آخر يدمج بين العالمين المادي والرقمي بسلاسة باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.

تعزيز قطاع الرعاية الصحية:

ستعرض سينس تايم الشرق الأوسط تقنية تشخيص آلي جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية في تحليل البيانات وتقديم تشخيصات دقيقة، مما يضمن تحسين الصحة العامة للمجتمعات حول العالم، وتسهيل حصول الجميع على رعاية صحية عالية الجودة، وذلك تماشيًا مع التزامها بتعزيز الرعاية الصحية،

إدماج الذكاء الاصطناعي في صناعة الترفيه:

ستعرض الشركة أيضًا خلال الحدث ابتكارًا جديدًا يهدف إلى إعادة تعريف عالم الترفيه، وذلك من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في صناعة الترفيه، حيث تسعى الشركة إلى صنع تجارب غامرة، وسرد قصصي مميز يلامس وجدان الجمهور، مما يرتقي بمجال الترفيه إلى آفاق جديدة، ويقدم تجارب لا تنسى للمستخدمين حول العالم.

وأعرب الدكتور وانغ شياو غانغ؛ المؤسس المشارك وكبير العلماء في شركة سينس تايم، عن فخره بأن شركة سينس تايم في طليعة هذا الحدث المهم، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يزخر بفرص هائلة تتجاوز حدود العديد من القطاعات، وسيعمل على إحداث ثورة حقيقية في الحياة اليومية.

وقال غانغ: “لقد أدركت المملكة العربية السعودية التغييرات القادمة، إذ أبرزت رؤية المملكة 2030 أهمية التحول التكنولوجي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تغيير جذري في العديد من المجالات، وهذه التغييرات أقرب بكثير مما يعتقد الكثيرون”.

ومن جانبه، شدد جورج هوانغ؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال الدولية في شركة سينس تايم، على التزام الشركة بصفتها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية ببناء مستقبل مُزدهر مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الابتكار، وتحدي قيود البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، ودفع حدود التقنية إلى أقصى حد ممكن”.

وأضاف: “أنه بفضل محفظتنا المتنوعة من التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل: الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية والتعلم العميق، أحدثت سينس تايم ثورة حقيقية في قطاعات رئيسية مثل: الرعاية الصحية والتعليم والقيادة الذاتية”.

وأوضح هوانغ أن مشاركة سينس تايم الشرق الأوسط في (ديب فيست 2024) تأتي إيمانًا منها بأهمية مشاركة خبراتها الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي مع المجتمع، والتعاون مع المبتكرين الآخرين، ودفع عجلة التبني العالمي لهذه التقنيات التحويلية.