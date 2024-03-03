أكثر من 38 جهة حكومية سعودية تعرض خدماتها الرقمية في مؤتمر ليب 2024

تتنافس أكثر من 38 جهة حكومية سعودية لعرض خدماتها الرقمية المتقدمة خلال معرض (السعودية الرقمية)، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية ضمن فعاليات مؤتمر (ليب 2024)، الذي ستنطلق فعالياته غدًا الاثنين، وتستمر حتى يوم الخميس 7 من مارس 2024 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة الكثير من الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية دوليًا بصفتها بيئة رقمية مبتكرة، وإبراز قصص النجاح في رحلة التحول الرقمي، وأهميتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الخدمات الحكومية الرقمية المستهدفة لرفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية.

معرض السعودية الرقمية:

سيبرز معرض السعودية الرقمية المنتجات والخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية، والشركات الوطنية المعتمدة على نماذج مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة.

وسيتضمن المعرض توقيع اتفاقيات إستراتيجية وإطلاق خدمات جديدة، وإقامة جلسات حوارية لعدد من أصحاب السمو والمعالي، وورش عمل في مجال التحول الرقمي.

لا تفوت فرصة زيارة معرض #السعودية_الرقمية في #ليب24 للتعرّف على كل جديد في مجال الحكومة الرقمية والاطلاع على أبرز التجارب المحلية والعالمية الرائدة. سجل الآن: https://t.co/1hlwuzZfQ8 🗓 4 – 7 مارس

📍 مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم) pic.twitter.com/E1kcgBYXmF — Digital Saudi (@TheDigitalSaudi) February 28, 2024

ويأتي معرض (السعودية الرقمية) لتوحيد جهود الجهات في إبراز تطور الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة العربية السعودية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما يُمكّن العمل بنحو تكاملي، وتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومبادرات ذات كفاءة عالية، فضلًا عن تحفيز تبني أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي بما يثري المهتمين بالقطاع الرقمي، ويحقق رضا المستفيدين، إلى جانب تعزيز المكانة الرقمية الرائدة للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الثالثة من مؤتمر ليب 2024 ستضم العديد من المنصات والمسارح، منها: المنصة الرئيسية؛ التي ستناقش مواضيع (ويب 3) WEB 3، ومنصة (ديب فيست) DeepFest؛ التي ستناقش مواضيع الذكاء الاصطناعي، ومنصة المستثمرين، التي ستناقش الفرص الاستثمارية المبتكرة.

بالإضافة إلى عدد من المسارح، منها: مسرح الاقتصاد الإبداعي، والثورة الصناعية الرابعة، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال الرقمية (كود)، والذكاء الاصطناعي في الإعلام، والتقنيات التعليمية، والتقنيات الصحية، والألعاب، وغيرها الكثير.

كما ستشهد فعاليات مؤتمر ليب 2024 حضورًا قويًا لكبرى الشركات التقنية في العالم مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأوراكل، وديل، وسيسكو، وأفايا، وإس إيه بي، وسيرفس ناو، وأمازون ويب سيرفس، وآي بي أم، وعلي بابا، وهواوي، وإريكسون، وغيرها من الشركات التقنية الرائدة في المنطقة؛ مثل: الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM).