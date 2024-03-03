أفضل الأجهزة اللوحية التي تدعم شبكات الجيل الخامس

توفر الأجهزة اللوحية تجربة مشاهدة أكثر متعة من تجربة المشاهدة التي توفرها الهواتف المحمولة، وذلك بفضل الشاشات الكبيرة الموجودة فيها، كما أن تجربة التواصل مع الآخرين عبر المكالمات المرئية باستخدام شاشة كبيرة ستكون أفضل مقارنةً بالتجربة التي توفرها شاشة الهاتف الذكي، بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ الأجهزة اللوحية مناسبة لإنجاز العديد من المهام المتعلقة بالعمل والدراسة، وذلك بسبب مزايا تعدد المهام التي تدعمها، ودعم الأقلام الإلكترونية.

وعند البحث عن جهاز لوحي جديد لا بد من تعرّف شبكات الاتصال التي يدعمها، فبعضها يدعم شبكات الجيل الرابع وبعضها يدعم شبكات الجيل الخامس، ولضمان الحصول على تجربة استخدام فضلى للجهاز اللوحي لا بد من اختيار طراز يدعم شبكات الجيل الخامس؛ مما يضمن الحصول على سرعات تنزيل عالية، وتجربة اتصال مُحسّنة مقارنةً بشبكات الجيل الرابع.

فإذا كنت ترغب في شراء جهاز لوحي جديد يدعم شبكات الجيل الخامس، يمكنك اختيار واحد من القائمة التالية التي تتضمن 5 من أفضل الأجهزة اللوحية التي تتمتع بمزايا قوية وتدعم شبكات الجيل الخامس:

1- جهاز Galaxy Tab S9 FE اللوحي من سامسونج:

يضم جهاز Galaxy Tab S9 FE شاشة مشرقة تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، وتأتي بمقاس قدره 10.9 بوصات، ويعمل هذا الجهاز بنظام أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6 من سامسونج التي تتضمن مزايا لتعدد المهام وتعزيز الإنتاجية.

يأتي S9 FE مع قلم S Pen الإلكتروني من سامسونج، وهو من أفضل الأجهزة اللوحية المتوسطة التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويشترك مع الطرز الرائدة في العديد من المواصفات، لكنه يحتوي على عيوب طفيفة مقارنةً بالأجهزة اللوحية الأكثر تكلفة، ومع ذلك لن يواجه المستخدم أي مشكلات في الأداء.

يعمل هذا الجهاز اللوحي بمعالج (Exynos 1380) المتوسط المدى مقارنةً بمعالجات كوالكوم التي تعمل بها الطرز الرائدة من أجهزة سامسونج اللوحية، ومع ذلك يضمن هذا المعالج الأداء القوي والسلس بما يكفي لأداء المهام اليومية التي يقوم بها معظم الناس باستخدام الأجهزة اللوحية.

يأتي هذا الجهاز مع سعة قدرها 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة قدرها 128 أو 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

يُباع جهاز Galaxy Tab S9 FE بسعر يبدأ من 450 دولارًا.

2- جهاز سامسونج +Galaxy Tab S9:

يُعدّ جهاز +Galaxy Tab S9 واحدًا من أبرز الأجهزة اللوحية التي أُطلقت في عام 2023، وهو منافس قوي لأجهزة آيباد اللوحية من آبل.

يعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يمتاز بالسرعة والقوة في معالجة المهام المختلفة، ويعمل بنظام أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6، وسيتلقى تحديثات لنظام أندرويد مدةً قدرها أربع سنوات، وتحديثات أمنية مدةً قدرها خمس سنوات.

يضم جهاز +Galaxy Tab S9 شاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتأتي بقياس قدره 12.4 بوصة، كما يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، ويضم أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يحتوي هذا الجهاز اللوحي على بطارية تبلغ سعتها 10090 ميلّي أمبير في الساعة، ويأتي مع سعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 أو 512 جيجابايت.

يُباع جهاز +Galaxy Tab S9 بسعر يبدأ من 900 دولار.

3- جهاز iPad Air 2022:

يمتاز جهاز iPad Air 2022 من آبل بالرقة والوزن الخفيف، وهو مناسب لأداء المهام المتعددة، وبث مقاطع الفيديو، واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.

يعمل هذا الجهاز بمعالج Apple M1، ويعمل بنظام التشغيل iPadOS 17، ويدعم شبكات الجيل الخامس، وشبكات الواي فاي 6، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، ويتوفر بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 64 أو 256 جيجابايت.

يضم هذا الجهاز شاشة تأتي بمقاس قدره 10.9 بوصات، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بالدقة ذاتها.

يُباع جهاز iPad Air 2022 بسعر يبدأ من 599 دولارًا.

4- جهاز سامسونج +Galaxy Tab A9:

يُعدّ +Galaxy Tab A9 واحدًا من أبرز الأجهزة اللوحية التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويأتي بتصميم أنيق، ويضم شاشة تدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وتأتي بمقاس قدره 11 بوصة.

يعمل هذا الجهاز بمعالج (Snapdragon 695 5G) الثماني النوى، ويعمل بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1، ولا يعدّ مناسبًا لهواة اللعب بألعاب الفيديو أو الأشخاص الذين يرغبون في استخدام الجهاز اللوحي لإنجاز بعض المهام الكثيفة.

يحتوي هذا الجهاز على بطارية تبلغ سعتها 7040 ميلّي أمبير في الساعة، ويضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وهذه الكاميرات مناسبة للمكالمات المرئية.

يُباع جهاز سامسونج +Galaxy Tab A9 بسعر يبدأ من 190 دولارًا.

5- جهاز TCL Tab 10 S 5G:

يضم جهاز TCL Tab 10 S 5G شاشة من نوع (IPS LCD) تأتي بمقاس قدره 10.1 بوصات، وبدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، ويضم كاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

يعمل هذا الجهاز بمعالج (Mediatek MT8771) الثماني النوى، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 64 جيجابايت، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 8000 ميلّي أمبير في الساعة.

يُباع جهاز TCL Tab 10 S 5G بسعر قدره 385 دولارًا.