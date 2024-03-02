ADATA تكشف عن حاسوب XENIA 15G GAMING إصدار 2024

أطلقت شركة XPG، وهي شركة فرعية تابعة لشركة ADATA المتخصصة في صناعة الأجهزة الطرفية للاعبين ومحترفي الرياضات الإلكترونية، أحدث جيل من أجهزة الحواسيب المحمولة للألعاب XPG XENIA 15G إصدار 2024.

وصُمم هذا الحاسوب المحمول ليكون جهازًا شاملًا يتمتع بكل ما يحتاج إليه اللاعبون والمطورون ومنشئو المحتوى بسعر جيد مقابل أداء منافس، وقد عملت XPG بلا كلل لتقديم منتج يلبي جميع احتياجات المستخدمين بتكلفة مالية مقبولة.

يأتي الحاسوب المحمول XENIA 15G بعد سنوات عديدة من تطوير حواسيب محمولة مخصصة للألعاب، وخلال هذه المدة، أجرت ADATA عددًا لا يحصى من ساعات البحث والاختبار لإنتاج حاسوب محمول فريد من نوعه.

ويعتمد هذا الحاسوب المحمول على المعالج المركزي إنتل Core i7-14700HX من الجيل الرابع عشر، والبطاقة الرسومية إنفيديا GeForce RTX 4070 8GB أو البطاقة الرسومية GeForce RTX 4060 8GB، وذاكرة الوصول العشوائي DDR5 من ADATA بتردد يصل إلى 5600 ميجاهرتز، ولوحة شاشة IPS بحجم قدره 15.6 بوصة، وبدقة عرض قدرها FHD أو 1920 × 1080 بكسلًا، وبمعدل تحديث متحرك قدره 144 هرتزًا.

وبما أن ألعاب اليوم أصبحت تتجاوز حجمًا قدره 100 جيجابايت بسبب إضافات DLC، ولأن بعض المستخدمين يحولون حواسيبهم المحمولة إلى خوادم، وبعضهم الآخر يطور ويدير نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن الحاجة إلى المزيد من قابلية الترقية للحاسوب المحمول أمر لا بد منه.

ويأتي الحاسوب المحمول XENIA 15G مع قرص ADATA LEGEND 850 M.2 SSD بحجم قدره 1 تيرابايت، مع إمكانية تركيب ثلاثة أقراص M.2 SSD، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم توسيع حجم التخزين ليصل إلى 24 تيرابايت.

كما يأتي هذا الحاسوب مزودًا بذاكرة ADATA DDR5 بحجم قدره 16 جيجابايت، لكن يمكن زيادته ليصل إلى 96 جيجابايت، وهو حجم مثالي لأعباء عمل تطوير الذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى.

أخيرًا، يتوفر الحاسوب المحمول XPG XENIA 15G GAMING من إصدار 2024 في الأسواق العالمية.