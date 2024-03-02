يوتيوب تطلق تطبيق YouTube Create في المزيد من الدول

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب إطلاق تطبيق تحرير مقاطع الفيديو الخاص بها YouTube Create في 13 دولة مع بعض المزايا الجديدة، وفقًا لما أعلنته الشركة عبر موقعها الرسمي.

ويُعد تطبيق YouTube Create تطبيقًا مجانيًا متاحًا في الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وهو يُتيح إنشاء مقاطع فيديو مميزة من خلال الأجهزة المحمولة من أجل رفعها إلى منصة يوتيوب.

وسيتوفر التطبيق في 13 دولة إضافية، وهي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإندونيسيا وأيرلندا وهولندا ونيوزيلندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وإسبانيا وتايوان وتايلاند وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويمكن للمستخدمين من خلال التطبيق تسجيل مقاطع الفيديو مباشرة أو اختيار المقاطع التي يريدون استخدامها، ويضم التطبيق العديد من أدوات تحرير الفيديو التقليدية بالإضافة إلى خيارات أخرى متقدمة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة بطريقة احترافية مع تسهيل مزامنة الأصوات والموسيقى مع المقطع القصير.

ويوفر تطبيق YouTube Create أيضًا أداة لإزالة الضوضاء من الصوت والعمل على نقائه وتوضيحه، كما يوفر التطبيق أداة التسمية التوضيحية التلقائية التي تجعل إضافة النصوص إلى مقاطع الفيديو مهمة سهلة.

ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي مجانًا وتجربة كافة الخيارات والمزايا المتاحة فيه دون قيود، ودون الحاجة إلى دفع اشتراك أو رؤية إعلانات مزعجة.

ومن المتوقع إطلاق التطبيق في دول أخرى خلال الآونة المقبلة، كما يتوقع إتاحة التطبيق نفسه لهواتف آيفون وأجهزة آيباد العاملة بنظام التشغيل iOS كما وعدت جوجل سابقًا.