ويندوز 11 يواصل النمو في سوق الحواسيب

واصل نظام التشغيل ويندوز 11 النمو في سوق الحواسيب العاملة بنظام ويندوز، إذ تجاوزت حصته السوقية 28%، وفقًا لآخر الإحصائيات التي نشرتها مؤسسة Statcounter المتخصصة في إحصائيات الويب.

ووصلت الحصة السوقية لنظام التشغيل ويندوز 11 لأعلى مستوى لها منذ إطلاقه نهاية عام 2021 الماضي.

وما زال ويندوز 10 هو الإصدار الأكثر شعبية بحصة سوقية تتجاوز 67%، في مقابل حصص سوقية بسيطة لإصدارات ويندوز القديمة مثل ويندوز 7 و 8.1 وحتى ويندوز XP، علمًا بأن تلك الإحصائيات من مؤسسة Statcounter هي إحصائيات تقديرية غير رسمية؛ لأن مايكروسوفت لا تقدم أرقامًا رسمية في ذلك الشأن.

ومن المتوقع أن يستمر نظام التشغيل ويندوز 11 في النمو على نحو كبير خلال عام 2024 الجاري بسبب اتجاه الكثير من الشركات المصنعة إلى إطلاق أجهزة حاسوب مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تستعد مايكروسوفت لإطلاق تحديث ضخم لاحقًا يحتوي مجموعة كبيرة من المزايا الإضافية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتعمل مايكروسوفت على تشجيع المستخدمين المؤهلين على الترقية إلى ويندوز 11 عبر إظهار تنبيهات الترقية لأولئك المستخدمين. ومع ذلك، ما زال ويندوز 11 تحديثًا اختياريًا، وسيظل على الأرجح على هذا النحو حتى انتهاء الدعم الرسمي من مايكروسوفت لويندوز 10 نهاية عام 2025 المقبل.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عزمها إطلاق برنامج لمَد التحديثات الأمنية الموجهة إلى نظام ويندوز 10 بعد انتهاء دعمه، إذ يسمح هذا البرنامج للمستخدمين باستقبال التحديثات الأمنية لنظام ويندوز 10 لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد عام 2025 مقابل اشتراك محدد.