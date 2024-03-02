ميتا تعتزم في نهاية الشهر حذف حسابات Oculus

تحدث ميتا تحولًا كبيرًا في مجتمع الواقع الافتراضي، وتطالب مستخدمي Oculus بنقل الحسابات من أجل تجنب فقدان الوصول إلى المحتوى الافتراضي والتطبيقات والمشتريات.

وحددت الشركة الموعد النهائي في تاريخ 29 مارس 2024، مما يعني أن المستخدمين بحاجة إلى الإسراع في تأمين تجارب الواقع الافتراضي.

وتنتهي صلاحية حسابات Oculus رسميًا في 29 مارس 2024، ويواجه المستخدمون بعد هذا التاريخ فقدان التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق وأرصدة المتجر والإنجازات وقوائم الأصدقاء وأي محتوى آخر مرتبط بحساب Oculus.

ويؤكد هذا التغيير الجذري أهمية الانتقال إلى حساب ميتا عاجلًا وليس آجلًا. وتعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية ميتا الواسعة من أجل توحيد خدماتها تحت مظلة واحدة، وتعزيز التكامل مع احتمال إثارة المخاوف بخصوص الخصوصية وتوحيد البيانات.

ومن أجل تسهيل عملية الانتقال، بدأت ميتا إستراتيجية تواصل شاملة، إذ ترسل بريدًا إلكترونيًا مباشرًا إلى مستخدمي Oculus مع تعليمات مفصلة لترحيل الحسابات.

وتتضمن العملية زيارة صفحة ويب محددة مرتبطة بالبريد الإلكتروني والاشتراك في حساب ميتا باستخدام عنوان البريد الإلكتروني نفسه المرتبط بحساب Oculus.

ويضمن ذلك النقل السلس لجميع التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق وأرصدة المتجر والإنجازات وقوائم الأصدقاء إلى حساب ميتا الجديد.

ويهدف النهج الاستباقي الذي تتبعه الشركة إلى تقليل الاضطرابات في تجربة المستخدم وسط هذا التحول الكبير.

وتعمل Oculus منذ عام 2020 على التخلص التدريجي من حسابات Oculus المستقلة لصالح التكامل مع حسابات فيسبوك.

ووفر تقديم حسابات ميتا في عام 2022 بديلًا لأولئك الذين يترددون في ربط حساب فيسبوك بنظارة الرأس كويست.

وأوقفت الشركة في شهر يناير 2023 عمليات تسجيل الدخول إلى حساب Oculus، الأمر الذي جعل الانتقال إلى حسابات ميتا هو المسار الوحيد من أجل استمرار الوصول.

ويخاطر المستخدمون الذين يماطلون في عملية الترحيل بفقدان المحتوى وتجارب الواقع الافتراضي القيمة بصورة دائمة.

وتزداد حاجة مستخدمي Oculus إلى ترحيل الحسابات مع اقتراب الموعد النهائي. ويعد التحول إلى حسابات ميتا انتقالًا تقنيًا، إلى جانب كونه لحظة مهمة في تطور منصات الواقع الافتراضي.

وتشجع الشركة المستخدمين على التحرك بسرعة من أجل المحافظة على الإرث الرقمي داخل النظام البيئي لشركة ميتا، مما يضمن الوصول دون انقطاع إلى العوالم الافتراضية.