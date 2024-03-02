“منشآت” تتألق كشريك رئيسي في مؤتمر ليب 2024

تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في مؤتمر ليب 2024 بصفتها (شريك المنشآت)؛ وذلك بعدد من الجلسات الحوارية والاستشارية والاتفاقيات التي ستُعلن خلال فعاليات المؤتمر التي ستنطلق يوم الاثنين القادم وتستمر حتى يوم الخميس 7 من مارس 2024 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض؛ بهدف تعزيز مجال ريادة الأعمال، ودعم الشركات التقنية الناشئة وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من البرامج والمبادرات التي تقدمها الهيئة.

وتُقام فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر تحت شعار (آفاق جديدة)، وذلك بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، وبحضور أكثر من 1000 خبير ومتحدث من 180 دولة لمناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، واستعراض أحدث الابتكارات.

وتعرض (منشآت) في جناحها أبرز الخدمات والمبادرات التي تقدمها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها: خدمة (مزايا)، وخدمة (جدير)، بالإضافة إلى مراكز دعم المنشآت.

كما ستستضيف الهيئة أبرز الممثلين من الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال والابتكار؛ لتقديم اللقاءات والجلسات في مختلف المجالات المتعلقة بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنية المالية وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، إضافة إلى توفير خدمات الاستشارة والإرشاد بنحو مباشر للمستفيدين في المؤتمر.

لقاءات ريادية، تفتح لرواد الأعمال وزوار #ليب24 آفاق الريادة والازدهار. — منشآت | Monshaat (@MonshaatSA) March 2, 2024

وسيحظى زوار جناح (منشآت) في المؤتمر بالاستفادة من الخدمات الاستشارية والإرشادية التي يقدمها العديد من المستشارين والمرشدين بنحو مباشر في جميع مجالات الأعمال منذ مرحلة الفكرة وحتى التوسع والنمو الاستثماري؛ إضافة إلى ربط المستفيدين بالخدمات التي تقدمها منشآت لجميع مراحل الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الثالثة من مؤتمر ليب ستضم العديد من المنصات والمسارح، منها: المنصة الرئيسية؛ التي ستناقش مواضيع (ويب 3) WEB 3، ومنصة (ديب فيست) DeepFest؛ التي ستناقش مواضيع الذكاء الاصطناعي، ومنصة المستثمرين، التي ستناقش الفرص الاستثمارية المبتكرة.

بالإضافة إلى عدد من المسارح، منها: مسرح الاقتصاد الإبداعي، والثورة الصناعية الرابعة، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال الرقمية (كود)، والذكاء الاصطناعي في الإعلام، والتقنيات التعليمية، والتقنيات الصحية، والألعاب، وغيرها الكثير.

كما ستشهد فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر حضورًا قويًا لكبرى الشركات التقنية في العالم مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأوراكل، وديل، وسيسكو، وأفايا، وإس إيه بي، وسيرفس ناو، وأمازون ويب سيرفس، وآي بي أم، وعلي بابا، وهواوي، وإريكسون، وغيرها من الشركات التقنية الرائدة في المنطقة.