مايكروسوفت تدمج مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في ون درايف

أعلنت مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي إدماج مساعد الذكاء الاصطناعي “كوبيلوت” Copilot في خدمة التخزين السحابي “ون درايف”، مع تقديم كثير من المزايا التي تعزز إنتاجية المستخدمين.

وكانت مايكروسوفت قد عزمت إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي إلى خدمة ون درايف نهاية العام الماضي، ومن المقرر أن تتوفر لكافة المستخدمين بحلول شهر أبريل المقبل.

وسيكون مساعد الذكاء الاصطناعي قادرًا على استخلاص المعلومات من الملفات المخزنة في حساب ون درايف، والإجابة عن أسئلة المستخدمين استنادًا إليها بالإضافة إلى تلخيصها.

ويدعم مساعد مايكروسوفت الذكي Copilot الملفات النصية باختلاف أنواعها وتنسيقاتها مثل ملفات وورد، بالإضافة إلى ملفات باوربوينت وإكسل وملفات PDF وصفحات الويب وغيرها.

وبالإضافة إلى الإجابة عن أسئلة المستخدمين المرتبطة بالملفات، يمكن لمساعد كوبيلوت تنفيذ مهام أخرى مثل عرض بيانات محددة في صورة جداول، أو عرض أحدث الملفات ذات الصلة، أو تقديم نصائح بشأن تحسين المستندات.

وسيساعد مساعد كوبيلوت المستخدمين في الوصول إلى الملفات التي يبحثون عنها على نحو أسرع مما سبق، بالإضافة إلى ترتيبها على نحو ملائم.

وسيحصل مستخدمو ون درايف على تجربة مبكرة لمساعد كوبيلوت في وقت لاحق من الشهر الجاري، عندما ستطرح مايكروسوفت ميزة تلخيص المستندات المشتركة التي تمكن المستخدمين من تضمين ملخص مولّد بالذكاء الاصطناعي في مستند “وورد” قبل مشاركته، حت يتمكن المستلمون من الاطلاع عليه في البريد الإلكتروني قبل فتح المستند.

وسيكون مساعد مايكروسوفت كوبيلوت Copilot متاحًا في خدمة ون درايف لعملاء الشركات والجهات التعليمية الحاصلة على ترخيص استخدام المساعد الذكي في حزمة مايكروسوفت 365 في شهر أبريل المقبل.