مايكروسوفت تجلب Copilot للعاملين في القطاع المالي

أعلنت مايكروسوفت نيتها إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot القادر على أداء المهام الرئيسية للأشخاص العاملين في مجال التمويل.

وتخطط الشركة لتقدم الأداة أولًا بصفتها نسخة معاينة عامة.

ويعمل العديد من مقدمي برامج الأعمال، ويشمل ذلك HubSpot و Salesforce، على تعزيز المنتجات الحالية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك على أمل زيادة كفاءة العملاء.

وبدأ هذا الاتجاه بعد أن أطلقت OpenAI في عام 2022 روبوت الدردشة ChatGPT القادر على توليد نصوص تبدو شبيهة بالنصوص الإنسانية أو أي محتوى آخر بعد تزويده ببضع كلمات من المدخلات البشرية.

وتتكون الشركة النموذجية من مجموعة متنوعة من المجموعات التي يؤدي فيها الموظفون أعمالًا متخصصة.

وقال تشارلز لامانا، نائب رئيس شركة مايكروسوفت: “نريد تمكين كل قسم من الأقسام وإثراءه بمساعدة Copilot”.

وتمتلك مايكروسوفت إصدارًا من أداة Copilot للاستخدام الصناعي للأغراض العامة في تطبيقات أوفيس، وقد أصدرت إصدارات من Copilot مصممة للعاملين في المبيعات وخدمة العملاء.

يقوم Copilot للتمويل بإجراء تحليل التباين، ومطابقة البيانات في إكسل، وتسريع عملية التحصيل في أوتلوك

ويمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الاعتماد على المعلومات المخزنة في SAP وفي Microsoft Dynamics 365.

وقال لامانا إن المزايا الإضافية قادمة إلى إصدار Copilot المالي في وقت لاحق من هذا العام، موضحًا أن وكالة الإعلانات اليابانية Dentsu تعتزم استخدام إصدار Copilot المالي في المهام المالية.

وساهم القسم المالي في مايكروسوفت في تطوير إصدار Copilot المالي الجديد، وقد شهد القسم المالي بعض الفوائد المبكرة من استخدامه.

وقال كوري هرنسيريك، مسؤول الشؤون المالية الحديثة في مكتب المدير المالي لشركة مايكروسوفت: “تقارن الفرق المالية في الشركات البيانات المأخوذة من أنظمة مختلفة، ويقضي الأشخاص في فريق التخطيط والتحليل المالي ساعة أو ساعتين في إجراء المطابقة كل أسبوع، ويستغرق هذا الأمر بين 10 دقائق و 20 دقيقة في الأسبوع باستخدام إصدار Copilot المالي”.

وتريد مايكروسوفت مساعدة هؤلاء الموظفين في تقليل ساعات المهام الشاقة وتوفير الوقت للمهام المفيدة.

وقال هرنسيريك إن موظفي الشؤون المالية في مايكروسوفت ليسوا مطالبين باستخدام إصدار Copilot المالي الجديد.